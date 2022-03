Antoine Lehoux: représenter son pays dans un autre uniforme

C’était le jour du Souvenir, le 11 novembre 2012. Militaire en devenir pour les Forces armées canadiennes, Antoine Lehoux voyageait en autobus avec des collègues pour aller rendre hommage à des anciens combattants, à Beauceville. En quelques secondes, sa vie a basculé.

«L’autobus a manqué une courbe, et moi, je n’étais pas assis dans le bon siège», affirme-t-il.

Photo d'archives, STEVE POULIN

Près de 10 ans plus tard, Lehoux ne regarde plus derrière. Il parle même de l’accident avec une certaine sérénité.

«Ma vie aurait été complètement différente sans cet accident. Cela m’a envoyé sur une autre trajectoire. Il a fallu que je me réinvente», dit-il.

Antoine Lehoux n’avait que 19 ans, à l’époque. Il a dû être amputé à la jambe, au-dessus de son genou droit. Aujourd’hui âgé de 28 ans, l’homme originaire de Thetford Mines participe à ses premiers Jeux paralympiques, à Pékin, lui qui s’est taillé une place avec l’équipe canadienne de parahockey.

Photo courtoisie, Matthew Murnaghan / Hockey Canada

«J’ai hâte, mais je sens que l’excitation va monter encore plus quand nous allons être rendus là-bas», confiait l’attaquant, lors d’une entrevue réalisée à quelques jours du départ pour la Chine.

Un premier match contre les États-Unis mettra la table, dès samedi, pour la suite du tournoi.

«Nous sommes fébriles, nous avons hâte de jouer ce match-là», reconnaît Lehoux.

Question de fierté

Encore adolescent au moment de se joindre à l’infanterie du Régiment de la Chaudière, Lehoux rêvait de représenter son pays dans des missions internationales. Il le fait maintenant aux Jeux paralympiques.

«Je représente maintenant le Canada, mais dans un uniforme différent», mentionne-t-il.

Plus jeune, il avait joué au hockey. Le ski alpin et le ski nautique faisaient partie de ses autres loisirs. Après une réadaptation pour apprendre à marcher avec une prothèse, Lehoux a vite compris que sa vie ne serait plus jamais la même.

«Au départ, il y avait l’orgueil, j’étais fier, je cachais même à ma famille que j’avais mal à un certain moment, mais je continuais mes activités jusqu’à avoir le moignon bleu», raconte-t-il, avouant qu’il n’était pas tellement attiré par les sports adaptés.

Attention aux Américains!

La découverte du parahockey aura été une échappatoire, une échappatoire l’ayant mené jusqu’aux Jeux paralympiques.

Après le fameux duel contre les Américains en ouverture, et selon l'horaire mis en ligne sur le site du Comité canadien paralympique, le Canada devrait ensuite avoir rendez-vous avec les Sud-Coréens, mardi, seule autre équipe du groupe A après l'exclusion du Comité paralympique russe. Si tout se déroule normalement, le Canada et les États-Unis pourraient se retrouver en grande finale, prévue le samedi 12 mars.

«Le parahockey, c’est un peu comme le hockey féminin, il y a le Canada, les États-Unis, puis les autres», note Lehoux, précisant toutefois qu’une surprise demeure toujours possible.

-Trois joueurs natifs du Québec font partie de l’équipe de parahockey à Pékin. En plus de Lehoux, il y a le jeune Gatinois Anton Jacob-Webbs et le gardien d’expérience Dominic Larocque.

Une pensée pour Gaétan Bouchard

En se retrouvant aux Jeux paralympiques de Pékin, Antoine Lehoux a une pensée pour celui qui lui a fait découvrir le hockey-luge : un dénommé Gaétan Bouchard.

«J’étais en réadaptation quand j’ai fait la connaissance de "Boutch". C’est lui qui m’a invité à venir essayer [le parahockey] avec des anciens combattants à la base militaire de Valcartier», raconte Lehoux.

Ancien ingénieur de combat, Bouchard était pour sa part en mission en Afghanistan quand il a perdu une jambe. Depuis, il a découvert le parahockey et transmis sa passion aux jeunes.

En se pointant à Valcartier, Lehoux y a trouvé des personnes ayant traversé des épreuves semblables à la sienne. Parmi eux, Lehoux identifie rapidement Dominic Larocque comme un mentor. Ils avaient tous deux 19 ans lorsqu’ils ont subi l’amputation d’une jambe. Ancien caporal de la base de Valcartier, Larocque, maintenant gardien de l’équipe nationale, a également été amputé au-dessus d’un genou à la suite d’une blessure subie en Afghanistan.

«Le meilleur gardien au monde»

Dominic Larocque porte le numéro 31, comme Carey Price. Dans le cas du Québécois, il n’y a aucun débat possible : il est le meilleur gardien de parahockey au monde.

Photo courtoisie, Comité paralympique canadien

«Dominic, c’est le meilleur gardien au monde, et de loin, et je ne dis pas ça parce que c’est un ami. Il est vraiment dans une classe à part», tranche son coéquipier Antoine Lehoux.

Fait étonnant dans le cas de Larocque : il a d’abord été attaquant avec l’équipe nationale avant d’opter pour le rôle de gardien à la suite des Jeux paralympiques de Sotchi, en 2014.

Quatre ans plus tard, malgré le brio de Larocque devant le filet, le Canada s’est incliné 2 à 1 en prolongation contre les États-Unis durant la finale, à Pyeongchang. L’Américain Declan Farmer avait alors inscrit les deux buts des vainqueurs.

Photo d'archives, AFP

«Farmer est encore là à Pékin, ce sera le joueur à surveiller avec [Brody] Roybal», estime Lehoux.

La formation américaine est triple championne en titre des Jeux paralympiques, l’ayant aussi emporté à Vancouver, en 2010, puis à Sotchi. Malgré tout, Lehoux croit fermement aux chances du Canada de rafler l’or.

«Nous n’avons jamais eu aussi une aussi bonne équipe, nous avons de la profondeur à toutes les positions», note-t-il, soulignant qu’une centralisation à Calgary, à compter de la fin du mois de janvier, a porté ses fruits.

Du jeu physique

Parmi ses autres coéquipiers, Lehoux vante notamment l’attaquant terre-neuvien Liam Hickey, qu’il décrit comme un joueur «rapide et agile». Hickey a d’ailleurs aussi déjà représenté le Canada aux Jeux olympiques d’été, soit au basketball en fauteuil roulant.

Lehoux estime par ailleurs que James Dunn, à seulement 21 ans, pourrait en surprendre plusieurs.

«James a de la vitesse, mais surtout des longs bras et des mains magiques», énumère Lehoux.

Globalement, si le Canada parvient à s’imposer contre les États-Unis, ce sera peut-être aussi en raison du jeu physique.

«Nous sommes plus physiques que les Américains et contre eux, ce n’est pas rare que les coudes montent dans les airs», admet Lehoux, en riant.