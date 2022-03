Ce n’est que partie remise pour Éliot Grondin

Malgré l’annulation de la Coupe du monde de snowboard cross qui était prévue au Mont-Sainte-Anne du 25 au 27 février, Snowboard Canada assure que le Québec est toujours dans les plans pour le futur.

Le Québec n’a pas accueilli une épreuve de snowboard cross depuis le Championnat mondial présenté à Stoneham en 2013. Snowboard Canada devait initialement accueillir l’événement au Massif de Petite-Rivière-Saint-François dans un clin d’œil à l’ancienne médaillée olympique Dominique Maltais, mais le projet a avorté et l’organisme national s’est tourné vers la station de Beaupré.

La Coupe du monde a toutefois été annulée au début janvier, mais les deux parties souhaitent revenir à la charge en 2023.

« On a essayé très fort, mais plusieurs éléments nous ont convaincus de reporter la présentation en 2023, a raconté le directeur du développement du sport et système de Snowboard Canada Roberto Montanes. Parce que nos discussions avec le Mont-Sainte-Anne ont débuté tard [octobre], on devait fabriquer la neige artificielle sur un autre site et la transporter, ce qui compliquait la tâche. C’est la conséquence d’un projet de dernière minute.

« Nous avons aussi beaucoup appris de la Coupe du monde de slopestyle que nous avons tenue à Calgary en décembre, de poursuivre Montanes. En raison de la COVID-19, les coûts ont été beaucoup plus élevés et nous avons eu des employés qui ont été malades. Les restrictions au Québec nous ont aussi obligés à repenser à notre décision. »

Montanes Optimiste

Montanes a bon espoir de trouver un terrain d’entente pour la saison 2023.

« La date n’est pas encore arrêtée, mais on vise la fin janvier ou le début février pour éviter la période des relâches scolaires qui est très achalandée dans les stations, a-t-il souligné. Les villes de Québec et de Beaupré sont sur la même longueur d’onde et on veut s’assurer que le Mont-Sainte-Anne soit responsable de la fabrication de la neige et des opérations. »

Les succès de Éliot Grondin ne sont pas étrangers au désir de Snowboard Canada de tenir une Coupe du monde dans la région de Québec.

« On souhaite s’entendre sur un contrat minimum de deux ans avec l’option de prolonger à quatre ans. Historiquement on tient la plupart de nos Coupes du monde dans l’Ouest et on veut être plus équitables envers l’est du pays afin de favoriser le développement de notre sport. »

L’incapacité de dénicher un parcours avait incité Snowboard Canada à se tourner vers le Mont-Sainte-Anne. « On ne trouvait pas de parcours au Massif, a expliqué Montanes. Il aurait fallu fermer deux pistes cruciales dans les opérations de la station ou tenir un sprint dans le haut de la montagne, une option qui ne nous intéressait pas. On aurait eu besoin de beaucoup plus d’investissements. Les options sont plus grandes au Mont-Sainte-Anne. »