Décathlon nous propose de voir le handicap autrement

Pendant que les athlètes des Jeux paralympiques inspirent la planète et que les bienfaits de l’activité physique sur la santé globale animent plus que jamais les discussions, des entreprises font preuve d’initiative pour inciter petits et grands à bouger.

C’est le cas de Décathlon Canada, ce magasin de sport à l’origine des «symboles du possible», qui rappelle que le sport est accessible à tous!

«Notre mission est de rendre le sport, les loisirs et le bonheur de bouger accessibles au plus grand nombre de gens et de mettre les Canadien·nes à l’activité physique», indique Philippe Gariépy, un des responsables du marketing chez Décathlon Canada.

La plus récente initiative de l’entreprise vise à faire rayonner les diverses habiletés des personnes en situation de handicap physique, en valorisant justement leurs capacités sportives qui les amènent à repousser leurs limites.

Pour ce faire, Décathlon Canada et l’agence de création Rethink ont développé les «symboles du possible», offrant des versions plus actives du logo international d’accessibilité illustrant une personne en fauteuil roulant.

Après tout, une personne à mobilité réduite peut aussi jouer au tennis, au hockey, au basketball, au badminton, pratiquer le tir à l’arc et se réaliser à travers une foule d’autres activités parmi un éventail de possibilités.

Dix-huit icônes de sports d’hiver ont également été élaborées pour représenter les disciplines paralympiques. Ces symboles sont libres de droits et téléchargeables au abilitysigns.ca/fr.

«Nous invitons tout le monde, notamment les entreprises privées, les clubs de sport, les sociétés publiques et les institutions gouvernementales à les utiliser», souligne M. Gariépy, comme ce sera le cas lors des Jeux paralympiques de 2024 à Paris.

Toute la population peut également contribuer à faire apparaître ces icônes inspirantes de façon numérique, en utilisant les filtres Instagram pour modifier certains symboles qui les entourent. Un simple regard vers eux donnera envie à tous de se dépasser, quels que soient la saison, les habiletés physiques de chacun et les sports qui les motivent!

Bouger, à votre portée

La marche, le vélo, le yoga, l’équitation, la musculation, la danse, l’escalade, la pêche, un sport d’équipe ou individuel... Inutile d’être un athlète pour bouger.

«Explorez et essayez toutes sortes d’activités avant d’en choisir une qui vous plaît. Fixez-vous de petits objectifs pour commencer, inscrivez-vous à un cours pour bénéficier du soutien d’un groupe et d’un·e entraîneur·e, puis équipez-vous de manière à pouvoir pratiquer cette activité de façon sécuritaire et confortable», suggère M. Gariépy.

Pour accompagner les Canadiens dans la pratique de leur sport, Décathlon a développé des produits répondant à différents besoins et budgets, pour des sportifs débutants, intermédiaires ou experts dans plus de 65 sports.

Parmi les 7000 produits en vente en magasin, 95% sont conçus et fabriqués par Décathlon, tandis que 5% proviennent d’entreprises locales. En réduisant ainsi les intermédiaires, l’entreprise s’assure de rejoindre toutes les familles, car «le prix de l’équipement ne devrait pas empêcher les gens d’être actifs», soutient M. Gariépy.

Il est même encouragé de lancer un ballon de basketball dans un panier, de grimper un mur d’escalade et de rouler en patin à roues alignées à l’intérieur des magasins dotés d’installations sportives, pour faire le bon choix d’équipement.

«Nos magasins ne sont pas des musées, on peut toucher aux produits, les essayer avant d’acheter. Tout est à la disposition des clients·es, la totalité de la marchandise est sur le plancher», souligne M. Gariépy.

Et pour maintenir la motivation que suscite la pratique d’une nouvelle activité, il conseille d’«opter pour une activité qui présente le moins de barrières possible».

«Par exemple, si vous manquez déjà de temps dans votre quotidien et que vous devez faire 30 minutes de route pour vous rendre au gym, vous vous mettez une barrière inutile qui risque de vous démotiver», explique-t-il.

Des communautés actives

Toujours dans le but de promouvoir l’accessibilité aux sports, les 11 magasins Décathlon au Canada s’impliquent auprès de leur communauté en soutenant financièrement des organismes locaux et des événements sportifs rassembleurs.

Ils mettent aussi gratuitement leurs installations sportives à la disposition d’entraîneurs et de professionnels qui peuvent alors offrir leurs activités à moindre coût.