Du temps ensoleillé dans le sud du Québec

Le temps sera ensoleillé avec des nuages passagers dans le sud de la province pour les journées de jeudi et vendredi, alors qu’un système dépressionnaire en formation s’en vient avec de la pluie verglaçante pour dimanche.

Environnement Canada a en effet émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs du sud et du centre du Québec qui seront affectés par un épisode de pluie verglaçante durant le week-end.

«Les régions du sud de la province connaîtront un épisode plus ou moins prolongé de pluie verglaçante suivi d'une transition en pluie alors que le mercure atteindra la barre des 10 degrés Celsius», a indiqué l’agence fédérale.

À Montréal, en Outaouais et en Montérégie, on prévoit du temps généralement ensoleillé avec parfois une alternance de soleil et de nuages, alors que les températures oscilleront entre -10 et -8 degrés.

Quelques averses de neige sont à prévoir avec des accumulations de 2 centimètres en Estrie, en Beauce et à Québec, mais le mercure sera à la baisse, alors que le vent sera omniprésent avec des rafales de 50 km/h.

