Élection 2022 : Duhaime ne proposera pas le taux d’impôt unique

Le souhait des partisans conservateurs d’instaurer le même taux d’impôts à tous les Québécois devra attendre: la proposition ne fera pas partie de la prochaine plateforme électorale du parti, affirme leur chef, Éric Duhaime.

L’ancien animateur de radio était de passage à Drummondville jeudi pour y présenter une nouvelle candidate aux prochaines élections, une transfuge de Québec solidaire, Luce Daneau.

Questionnée sur son appui à la proposition conservatrice d’instaurer un taux d’impôt unique, Mme Juneau a dit qu’elle en était encore «à se faire une tête» à ce sujet.

«Je me présente à la première étape de me présenter comme candidate, je ne me suis pas penchée sur toutes les propositions encore», a-t-elle ajouté.

Pas aux prochaines élections

Le chef conservateur, Éric Duhaime, a ensuite rappelé qu’il s’agissait d’un objectif «à long terme» et a précisé qu’il ne figurerait pas sur la prochaine plateforme électorale du parti.

«Ce n’est pas ce qui va être proposé aux Québécoises et aux Québécois le 3 octobre prochain (date de la prochaine élection)», a-t-il déclaré.

Appuyé par seulement 63 % des participants, l’«objectif à long terme d’instaurer un impôt à taux unique» avait été fortement débattu lors de la première journée du congrès conservateur, en novembre dernier.

QS complice de la CAQ

Orthopédagogue et propriétaire de la Clinique d'évaluation professionnelle et de rééducation des apprentissages à Drummondville, Luce Daneau a porté les couleurs de Québec solidaire (QS) aux élections de 2007 et 2008.

Sous la bannière conservatrice, elle affrontera à la prochaine élection l’actuel ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, notamment, dans la circonscription de Johnson, dans le Centre-du-Québec.

«Est-ce que Québec solidaire est encore solidaire? Ma réponse est non», a-t-elle déclaré d’emblée avant d’entreprendre une longue critique de son ancien parti.

Elle reproche notamment aux élus solidaires d’avoir été «complices» de la mise en place par le gouvernement Legault de mesures sanitaires qui auraient encouragé la «délation» et la «discrimination».

«Wokes» vs «hippies»

De son côté, Éric Duhaime s’est réjoui de voir son parti être capable d’attirer des personnes qui ont «une sensibilité bien à gauche».

«Ça semble une contradiction lorsqu’on regarde l’ancien échiquier dans le paradigme gauche/droite, mais c’est tout à fait cohérent quand on connaît un peu plus la nature des gens chez Québec solidaire puis ce que propose vraiment le Parti conservateur du Québec», a-t-il ensuite expliqué.

Selon lui, Québec solidaire se divise en deux branches, les «wokes, ceux qui sont dans la culture de l’annulation» et les «hippies pour qui le vivre et le laisser-vivre est très important».

Or cette dernière serait présentement «en rupture» avec le discours du chef solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et réceptive aux idées conservatrices, dit Éric Duhaime.

