Et la politesse, bordel!

Je me retiens de vous écrire depuis le début de la pandémie. Mais après deux ans à me faire dire des bêtises par certains clients, je me lance. Caissière pour une chaîne d’alimentation, sans relâche depuis la mi-mars 2020, je me rends au travail plusieurs jours par semaine pour servir la clientèle d’un milieu relativement aisé. Mais qui dit aisé ne dit pas nécessairement gentil. La preuve en est que quelques fois par semaine, il m’arrive de me faire apostropher par un(e) client(e) qui trouve que ma file ne va pas assez vite, ou parce que je me suis permis d’échanger quelques mots avec quelqu’un, alors qu’il(elle) était pressé(e). Pourriez-vous apprendre à respirer par le nez tout le monde ? La pandémie ne m’a pas imposé de ne pas communiquer. Moi aussi j’ai besoin de ventiler.

Une caissière qui remercie les gens patients

Vous avez pleinement raison de faire cette mise au point, car je fus à même de remarquer l’impolitesse de certain(e)s client(e)s à mon épicerie. On oublie trop souvent que sans ces services de proximité, la vie serait autrement plus difficile.