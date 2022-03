Hausse de 55 % des vols de véhicules à Sherbrooke

Il n’y a pas qu’à Montréal où le nombre de véhicules volés augmente, c’est le cas aussi à Sherbrooke, en Estrie, où la police a noté une hausse de 55 % de vols pour les deux premiers mois de 2022.

Les voleurs visent des voitures presque neuves directement dans l’entrée des propriétaires.

La police de Sherbrooke est préoccupée par les nombreux vols de véhicules survenus dernièrement sur son territoire.

«Ce sont des vols qui surviennent en pleine nuit directement dans l’entrée des gens. On parle de véhicules presque neufs», a indiqué le porte-parole du Service de police de Sherbrooke.

Avec 20 vols depuis le début de l’année, l’augmentation en 2022 sera de 55 % par rapport à l’an dernier à ce rythme.

«On parle possiblement d’un réseau national, plusieurs corps de police collaborent à l’enquête», a poursuivi M. Carrier.

Il faut dire que la technologie rend la vie plus facile aux voleurs. En utilisant un appareil qui amplifie le signal des clés intelligentes, ils prennent possession du véhicule en moins de 60 secondes, comme nous le démontraient nos collègues de l’émission «J.E», qui ont eu accès à des images de caméras de surveillance.

«C’est clair que c’est plus facile pour les voleurs. Aussi, on sait qu’il y a une pénurie mondiale de véhicules neufs et d’occasions et malheureusement le Québec est une plaque tournante du marché des voitures volées qui sont expédiées outre-mer», a souligné Jesse Caron, expert automobile à CAA Québec.

Il a d’ailleurs conseillé aux automobilistes de mettre leur clé intelligente dans un boitier métallique pour couper le signal, ou encore d’utiliser une barre pour bloquer le volant.