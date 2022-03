Haute direction: les salaires explosent de près de 44% à la Banque Nationale

Les salaires de la haute direction ont explosé de près de 44 % à la Banque Nationale en 2021. Les cinq plus hauts dirigeants se sont partagé 36,33 M$. De cette somme, 10,66 M$ ont été versés à l’ex-patron Louis Vachon.

Jeudi, l’institution financière québécoise a dévoilé sa circulaire en prévision de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires, prévue pour le 22 avril.

Dans le document, on peut voir que la rémunération globale de M. Vachon, qui a quitté son poste de président et chef de la direction le 31 octobre dernier après près de 15 années de service, a atteint 10,66 M$.

Il s’agit d’une augmentation de 27,8% par rapport au chèque de 8,34 M$ qu’il avait reçu pour l’année 2020. Au 31 octobre dernier, la Banque chiffrait à 143,67 M$ la valeur des actions et des titres que M. Vachon avait en poche.

L’an dernier, en plus de son salaire de base de 1,12 M$, l’ex-patron s’est vu verser une prime de 2,14 M$ pour l’atteinte de ses objectifs. Il a aussi eu droit à des attributions fondées sur des actions (4,3 M$) et des options (2,12 M$), ainsi qu’à un montant de 970 000$ pour son régime de retraite.

La direction écrit dans sa circulaire avoir attribué une telle rémunération à M. Vachon «compte tenu de la performance exceptionnelle de la Banque» l’an dernier et de son «leadership», qui a, entre autres, permis à l’institution financière de poursuivre sa transformation organisationnelle.

8,97 M$ pour M. Ferreira

Le successeur de M. Vachon, Laurent Ferreira, qui est aux commandes depuis le 1er novembre, a reçu 8,97 M$, dont un salaire de base de 598 373$. Sa rémunération a grimpé de 51,6% par rapport à un an plus tôt. Il était chef de l’exploitation de la Banque Nationale jusqu’au 31 octobre.

Parmi les autres dirigeants les mieux rémunérés, on retrouve en troisième position le premier vice-président à la direction, marchés financiers, Denis Girouard, qui a raflé 8,02 M$, soit 2,03 M$ de plus que lors de la cuvée précédente.

En 2020, les cinq plus hauts dirigeants s’étaient partagé une cagnotte de 25,3 M$, et 25,34 M$ un an plus tôt.

