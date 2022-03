La rectrice assure que les projets avec Huawei sont bien encadrés

La rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours, assure que les projets avec l’entreprise chinoise Huawei sont bien encadrés et respectent toutes les règles en place.

Le Journal rapportait hier qu’une ancienne haute fonctionnaire fédérale s’inquiète des projets de 13 millions $ réalisés à l’Université Laval en partenariat avec Huawei.

Margaret McCuaig-Johnston, ancienne vice-présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, craint que la recherche en photonique mène au développement de technologies de pointe pour l’armée chinoise.

Bien encadrés

La rectrice de l’Université Laval a de son côté voulu se faire rassurante.

Une politique de soutien à la sécurité nationale est en vigueur au niveau fédéral et un comité est chargé de réviser tous les projets, a-t-elle expliqué en entrevue au Journal hier.

Aucun projet de l’Université Laval n’a été refusé par ce comité, indique Sophie D’Amours.

« On est bien accompagnés. Il faut savoir que le fédéral a plus de compétences et de connaissances en matière d’enjeux géopolitiques », affirme-t-elle.

Les projets de recherche en collaboration avec Huawei sont en très grande majorité, « sinon en totalité », cofinancés par Ottawa, ajoute la rectrice.