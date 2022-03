Le Québec pourra-t-il voir venir une 6e vague?

La pharmacienne Diane Lamarre craint que le Québec ne soit quelque peu démuni pour détecter l’arrivée d’une éventuelle sixième vague de COVID-19.

«Plusieurs de nos instruments et nos indicateurs, on les a de moins en moins. Les tests PCR qu’on fait, on les fait à des petits groupes, donc, la façon de déclarer les résultats des autotests, on ne peut pas dire que la plateforme est très occupée et représentative», clame-t-elle.

Diane Lamarre déplore le faible nombre de résultats de tests PCR répertoriés par la Santé publique. Selon elle, les chiffres diffusés quotidiennement ne reflètent pas la situation réelle du coronavirus au sein de la population.

Elle salue néanmoins la reprise de la surveillance des eaux usées et les sondages qui continuent d’être effectués par le groupe CIRANO et l’INSPQ.

Elle appelle toutefois le gouvernement et la Santé publique à se montrer plus vigilants.

«Omicron, on a pris un peu de temps avant de se rendre compte qu’il était vraiment très présent au Québec. Et quand on décale de deux ou trois semaines cette vigilance et ce retour à certaines mesures sanitaires de base [...] on a des conséquences importantes en termes d’éclosions et de contaminations», indique Diane Lamarre.

