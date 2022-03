Le rachat de Shaw par Rogers rejeté par Ottawa, pour l’instant

Ottawa rejette le rachat de Shaw par Rogers telle que présentée dans sa forme actuelle, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie François-Philippe Champagne.

• À lire aussi: L’intérêt des Chinois pour le lithium suscite des craintes au Canada

«Le transfert complet des licences de services sans fil de Shaw à Rogers serait fondamentalement incompatible avec les politiques de notre gouvernement en ce qui concerne le spectre et la concurrence dans les services mobiles. Je ne l’autoriserai tout simplement pas», a dit le ministre en fin d’après-midi jeudi.

Rogers Communications, plus large entreprise de télécommunication au pays, avait déposé une offre de 26 milliards $ de dollars pour s’offrir Shaw Communications, quatrième entreprise en importance dans le secteur.

Une transaction d’une telle importance devait être validée par le Bureau de la concurrence, le CRTC ainsi que le ministère de l’Innovation.

Le ministère, dans ce dossier, a droit de veto sur la portion «spectre» de la transaction, ce qui comporte tout ce qui est en lien avec la téléphonie cellulaire et l’internet, donc, les ondes.

«Aujourd'hui, on ne rend pas une décision. Ce n’est pas final. On dit juste que si c’est ce qui est présenté en ce moment, on ne pourra pas l’accepter», a expliqué une source au ministère de l’Innovation.

La décision de bloquer le rachat a été prise aujourd’hui même.

Une transaction aussi colossale pourrait avoir un impact à la hausse sur les prix en raison de la perte en termes de concurrence, explique-t-on à Ottawa.