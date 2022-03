L'histoire derrière le «61» de Rick Nash

L’ex-attaquant Rick Nash deviendra le premier joueur à voir son chandail retiré par l’organisation des Blue Jackets de Columbus, samedi. Il sera aussi, sans grande surprise, le premier à recevoir un tel honneur après avoir porté le «61», un numéro qui n’a jamais été très populaire dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Nash a lui-même révélé qu’il n’avait pas choisi le numéro 61 au début de sa carrière, soit à l’époque où il évoluait avec les Knights de London, dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

«J’avais toujours porté le 13 en grandissant. J’étais un énorme de partisan de Mats Sundin, a raconté Nash sur le site web des Blue Jackets. En arrivant à London, j’ai demandé le 13, mais le responsable Don Brankley m’avait dit : "ça porte malheur, tu ne peux pas porter le 13". Ainsi, j’ai répondu : "je vais porter le 16". C’est le jour de mon anniversaire...»

Matthew Albiani, un vétéran des Knights, avait déjà le 16. Nash a ainsi indiqué à Brankley de lui donner n’importe quel numéro.

«Je me suis présenté le jour suivant et il m’a dit qu’il avait inversé le 16 pour obtenir le 61», a poursuivi la célèbre vedette des Blue Jackets.

Ironie du sort, Albiani avait été échangé aux 67’s d’Ottawa dès la première saison de Nash à London. Or, il n’a jamais voulu récupérer le 16, puisqu’il connaissait une bonne saison avec le 61.

«Je me souviens que Brankley était venu me voir et m’a dit : "tu peux avoir le 16 maintenant", mais j’ai décidé de garder le 61. Ça semblait fonctionner...», a dit Nash, soulignant que sa mère était d’ailleurs née en 1961.

Le visage des Blue Jackets

Sélectionné premier au total lors du repêchage de 2002, devant le gardien Kari Lehtonen et le défenseur Jay Bouwmeester, Nash a joué un total de 1060 matchs de saison régulière dans la LNH.

Après ses neuf premières campagnes à Columbus, celui qui fut capitaine des Blue Jackets a complété sa carrière avec les Rangers de New York et les Bruins de Boston.

Samedi, pour la cérémonie du retrait du chandail, les Bruins seront d’ailleurs les visiteurs au Nationwide Arena. Âgé de seulement 37 ans, Nash détient toujours la plupart des records de concession chez les Blue Jackets avec 547 points, dont 289 buts.

Dans les honneurs individuels, il a partagé le trophée Maurice-Richard, grâce à ses 41 buts, avec Ilya Kovalchuk et Jarome Iginla à l’issue de la saison 2003-2004.

«Rick Nash a été le visage de notre équipe et notre meilleur joueur pendant une décennie. Il a représenté notre club sur la glace et à l’extérieur avec panache, classe et humilité. Personne ne mérite plus cet honneur que lui», avait commenté le propriétaire majoritaire John P. McConnell, au moment d’annoncer le retrait du numéro 61.

Un numéro rare

Actuellement dans la LNH, Mark Stone, des Golden Knights de Vegas, fait partie des rares joueurs à porter le 61.

Dans l’histoire de la LNH, on peut penser à Cory Stillman et Maxim Afinogenov comme dignes représentants. Chez le Canadien de Montréal, seulement quatre joueurs ont déjà opté pour le 61, soit Jason Ward, Ben Maxwell, Raphael Diaz et, plus récemment, Xavier Ouellet.

À propos de Nash, il est toujours dans l’organisation des Blue Jackets, ayant d’ailleurs été promu au poste de directeur du développement des joueurs, en juin 2021.

