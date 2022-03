L'Ukraine au coeur de la chefferie du PCC

On ne connaît pas encore les règles de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, mais on sait déjà que la guerre en Ukraine sera au cœur des débats entre les aspirants chefs.

On pensait que les manifestants devant le parlement et les mesures sanitaires allaient alimenter les débats, mais non !

Normalement, on dit que six mois en politique c’est une éternité. Dans ce cas-ci, en une semaine, tout a changé.

L’héritage de Stephen Harper

L’ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, a toujours défendu l’Ukraine et il l’a démontré avec panache en 2014 lorsqu’il a dit à Vladimir Poutine : « Get out of Ukraine ».

Ainsi, on n’est pas surpris de voir que Jean Charest, Peter MacKay, Pierre Poilievre et Tasha Kheiriddin ont tous les quatre publié une lettre ouverte pour nous présenter leur vision de la situation.

Pour messieurs MacKay et Poilievre, ils ont l’avantage de pouvoir dire qu’ils ont évolué dans un gouvernement qui a toujours eu à cœur l’Ukraine. Le député de Carleton n’a pas manqué la chance de le rappeler : « J’ai eu l’honneur de servir un gouvernement qui a tenu tête à Poutine. »

De son côté, Jean Charest en a profité pour lancer une flèche à Justin Trudeau en mentionnant qu’on ne doit pas seulement dire que « notre force réside dans notre diversité » tandis que Mme Kheiridin pense qu’on doit reconstruire notre armée pour être en mesure de défendre notre nation.

Le facteur Poutine

À chaque course à la chefferie conservatrice, les membres doivent se demander qui est la meilleure personne pour maintenir l’unité du parti et pour gagner la prochaine campagne.

Cette fois, comme la situation en Ukraine va marquer la politique internationale et canadienne pour encore longtemps, les bleus devront se demander : qui est le meilleur candidat pour tenir tête à Vladimir Poutine ?