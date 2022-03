L'Unesco condamne «fermement» les attaques contre les écoles en Ukraine

L’Unesco a condamné « fermement » jeudi les attaques russes contre des infrastructures éducatives en Ukraine, se disant « extrêmement préoccupée » par les dommages infligés aux villes de Kharkiv et Tchernihiv.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture a pu vérifier par des données satellites que sept établissements, six écoles et une université avaient été impactées par le conflit, selon l’un de ses porte-paroles. Et de citer l’université nationale Karazin de Kharkiv, bombardée mercredi par l’armée russe.

D’après le porte-parole, le chiffre de sept établissements n’est toutefois « pas définitif » car « il est à craindre que d’autres soient également touchés ». Il concerne des sites « pour lesquels nous avons eu une confirmation claire qu’ils ont été touchés par le conflit », explique-t-il.

« L’Unesco condamne fermement les attaques contre les infrastructures éducatives », a indiqué l’organisation dans un communiqué, s’inquiétant des répercussions « considérables » de la fermeture des écoles et universités ukrainiennes, qui touche 6 millions d’élèves et plus de 1,5 million d’étudiants.

Sa directrice générale Audrey Azoulay, tout en regrettant les pertes civiles, a également appelé à « la protection du patrimoine culturel ukrainien, qui témoigne de sa riche histoire, à l’instar des sept sites du patrimoine mondial » notamment situés à Lviv et Kyïv, mais aussi « à la sauvegarde » d’Odessa et Kharkiv ou des archives nationales.

« Il nous appartient de préserver ce patrimoine culturel comme témoin du passé mais aussi vecteur de paix pour l’avenir », a-t-elle poursuivi.

L’agence onusienne « condamne » également l’attaque près du mémorial de l’Holocauste Babi Yar, « site de l’un des plus grands massacres par balles de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale », là encore après un bombardement russe.

D’après l’AFP sur place, ce lieu à la mémoire de 33 000 Juifs abattus à cet endroit en 1941, alors que la ville était sous occupation nazie, n’a pas été directement touché par les frappes visant mardi la tour de télévision de Kyïv.

L’Unesco s’est également dite « extrêmement préoccupée » par les dommages infligés aux villes de Kharkiv et Tchernihiv.

