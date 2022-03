Opération charme réussie pour le maire Marchand

Pour son premier discours devant les gens d’affaires de Québec, qui se voulait ouvert et rassembleur, le maire Bruno Marchand a réussi hier son opération charme.

Il n’était pas question, pour le maire, de passer à côté pour ce premier véritable contact avec la communauté d’affaires. Il a mis beaucoup de temps à travailler son discours, qui s’est décliné en plusieurs versions avant d’aboutir à celle qu’il a livrée hier, et qui aurait tout aussi bien pu être prononcée pendant une campagne électorale.

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec lui avait imparti 20 minutes, mais Bruno Marchand a utilisé le double du temps afin de passer en revue les principaux dossiers. Dans la salle, les gens sont demeurés très attentifs, portés par ses talents d’orateur.

En collaboration

Les mots « grande transparence » et « grande collaboration » marquent le changement de ton. Le maire souhaite être proactif pour solutionner la pénurie de main-d’œuvre. Il veut aussi travailler en collégialité tant avec Lévis qu’avec des acteurs majeurs de Québec, comme le Port et l’Aéroport.

Un aspect qui plaît beaucoup aux gens d’affaires, c’est qu’il souhaite être prévisible, d’où l’idée de tabler sur des plans sur 10 ans de réduction de la dette et d’investissements dans les infrastructures.

Loin de faire table rase sur le cadre financier de son prédécesseur, il compte aller plus loin. Il est aussi revenu sur sa volonté ferme de mener à bien le tramway.

Manque de femmes

« Il nous faut plus de femmes, plus d’immigrants et plus de jeunes dans nos lieux de pouvoir », a par ailleurs martelé Bruno Marchand, qui compte utiliser toute son influence pour changer la situation.

Il est effectivement frappant, à chaque conférence politique présentée par la CCIQ, de constater le peu de femmes présentes aux tables d’honneur. De fait, à Québec, la presque totalité des décideurs sont des hommes blancs de 50 à 65 ans, et les femmes se font rares au sein des conseils d’administration.

Certes, ces décideurs détiennent les atouts nécessaires, mais il n’y a pas moins de femmes compétentes. Une diversité au sein des C.A. et des directions crée de la richesse, en les rendant plus performants, dynamiques, sensibles, intelligents.

Québec a du retard à rattraper sur ce plan, et doit le combler si elle veut demeurer compétitive et préparer sa relève.