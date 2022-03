Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Des succès version The Garden

Difficile de ne pas avoir une pensée pour la grande Florence Welch du groupe Florence and the Machine lorsqu’on entend la voix – douce et puissante – de Basia Bulat ! Le magnifique album The Garden est une compilation de 16 pièces que l’artiste montréalaise a sélectionnées à travers ses cinq albums studio et remaniées de la plus belle des manières : en y ajoutant les arrangements classiques pour quatuor à cordes d’Owen Pallett, Paul Frith et Zou Zou Robidoux. Un exercice dont l’artiste – qui avait envie de chanter ses chansons connues avec sa sensibilité d’aujourd’hui – a l’habitude sur scène, mais qui s’avère une première sur disque. Cela donne un opus d’une grande sensibilité dont on se délecte d’un trait parce qu’il fait vibrer le cœur (Are You in Love), inspire la force (magnifique Go On) et transporte d’espoir. (Sarah-Émilie Nault)

The Garden ★★★★1⁄2

► Un album de Basia Bulat

Du jazz qui respire

Kit Downes est de retour avec un album enregistré en trio. Le claviériste britannique, entouré par le bassiste Petter Eldh et le batteur James Maddren, dépose des textures feutrées tout au long des 11 titres de cet opus. Le résultat est une communion musicale entre trois musiciens habitués de jouer ensemble. Minus Monks, qui ouvre Vermillion, a une parenté avec Everything in it’s Right Place de Radiohead. Class Falls, avec ses six minutes, est imbibé par une superbe mélodie de piano. Les pièces sont courtes, respirent et ne sont jamais chargées. Downes et ses complices sont plus dans les ambiances que dans le nombre de notes interprétées. En fin de parcours, le trio offre une réinterprétation méconnaissable de Castles Made of Sand de Jimi Hendrix. Un album qui grandit au fil des écoutes. (Yves Leclerc)

Vermillon ★★★★

► Un album de Kit Downes, Petter Eldh et James Maddren

Dans l’intimité de The Weather Station

La Torontoise Tamara Lindemann avait fait l’unanimité, en 2021, avec son album Ignorance. Un an plus tard, elle présente dix chansons composées en même temps et qu’elle gardait en banque. Beaucoup plus tranquille que son grand frère, How Is It That I Should Look At The Stars nous plonge dans l’intimité de sa créatrice, qui s’en remet essentiellement à sa voix cristalline et des accords de piano nonchalants. Une discrète instrumentation jazz et la présence de Ryan Driver, le temps d’un joli duo sur To Talk About, brisent la monotonie de cette œuvre sincère et touchante, mais qui souffre de la comparaison avec un prédécesseur pas mal plus tonique. (Cédric Bélanger)

How Is It That I Should Look At The Stars ★★★

► Un album de The Weather Station