Pourquoi Jean Charest fait-il de la politique?

Les fédéralistes québécois qui cherchent une alternative au PLC sont très excités à l’idée d’un retour de Jean Charest.

Les plus émoustillés sont les conservateurs du Québec, marginalisés depuis les années Mulroney.

Indéniablement, si vous cherchez quelqu’un pour maximiser vos chances de gagner une élection, il est difficile de trouver mieux chez nous.

Jean Charest est tenace, énergique, bon communicateur, parfaitement bilingue, expérimenté, etc.

Il est aussi, croyez-moi, chaleureux, sympathique et dénué de prétention.

Bilan

Mais fait-on de la politique pour gagner des élections ou pour accomplir quelque chose avec le pouvoir ?

Apparemment, gagner des élections semble suffire à ceux qui le voient dans leur soupe.

Prenons néanmoins un peu de hauteur.

Les trois premiers ministres libéraux du Québec qui gouvernèrent le plus longtemps furent Jean Lesage (près de 6 ans), Robert Bourassa (plus de 14 ans en deux mandats) et Jean Charest (plus de 9 ans).

Comparons leurs réalisations.

On doit à l’équipe de Jean Lesage la nationalisation de l’hydro-électricité, le ministère de l’Éducation, la Caisse de dépôt, la Régie des rentes, la création de la diplomatie québécoise, etc.

Certes, tout ne fut pas parfait, mais tout de même...

On doit à Robert Bourassa la Baie-James, le français comme seule langue officielle du Québec, la Charte québécoise des droits et libertés, le régime d’assurance-maladie, l’aide juridique, le sauvetage des Jeux olympiques, etc.

Certes, il y eut de spectaculaires ratés (Octobre 70, Meech, Oka), mais tout de même...

Honnêtement, en comparaison, quelle fut la contribution positive des neuf années de pouvoir de Jean Charest en termes d’avancement de la société québécoise ?

Vous allez peut-être m’objecter qu’il y avait moins à construire, car le Québec était une société déjà parvenue à maturité.

C’est en partie vrai, mais comparez alors son bilan aux cinq années de Lucien Bouchard à la tête du gouvernement du Québec juste auparavant : centres de la petite enfance, réforme municipale, Emploi Québec, équité salariale, loi 99, leadership pendant la crise du verglas, etc.

Ici encore, des erreurs, des coches mal taillées ? Absolument. Mais ceux qui ne font jamais d’erreur sont ceux qui ne font jamais rien et les gérants d’estrade.

Jeu

Le bilan famélique des années Charest s’explique pour deux raisons simples.

D’abord, Jean Charest a plongé en politique québécoise essentiellement pour empêcher la tenue d’un troisième référendum. De ce point de vue, il a réussi.

Ensuite, Jean Charest fait de la politique par goût de la joute politique elle-même – les discours, les foules, l’adrénaline, les limousines –, pas pour utiliser les leviers du pouvoir pour construire quelque chose de durable.

Les partisans de Jean Charest le dévoilent eux-mêmes involontairement.

Écoutez-les vanter leur homme. Parlent-ils de ses réalisations ? Non, ils disent : il est bon campaigner, sympathique, bilingue et connaît le Canada comme le fond de sa poche.

C’est tout ? Cela en dit long sur leur conception rabougrie de la politique.

La politique ne se réduit pas à un jeu.