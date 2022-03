Quelques dictateurs appuient la Russie

Quatre États ont appuyé la Russie hier en se prononçant contre une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU qui exige la fin de la guerre en Ukraine.

Contrairement à 141 autres pays qui ont voté pour mettre un terme à l’invasion, la Biélorussie, la Corée du Nord, l’Érythrée et la Syrie se sont rangés du côté de Vladimir Poutine.

Ces endroits « sont des pays dictatoriaux et qui ont une dette envers la Russie ou qui essaient d’arracher quelque chose à la Russie », pointe le politologue Loïc Tassé.

On aurait pu s’attendre à ce que davantage d’États fassent de même, indique le chroniqueur. Ainsi, l’Iran, en négociations sur son programme nucléaire avec la Russie notamment, s’est abstenu de voter, une position adoptée aussi par l’Irak et la Chine. L’Arabie saoudite et Israël ont voté pour la fin de la guerre en Ukraine.

Après plus de deux jours d’interventions à la tribune de l’Organisation des Nations Unies, la résolution réclame à Moscou qu’il « retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires » d’Ukraine et « condamne la décision de la Russie d’accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires ».

Piloté par l’Union européenne en coordination avec l’Ukraine, le texte « déplore » également « dans les termes les plus vifs l’agression de la Russie contre l’Ukraine » et affirme « son attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale » de ce pays, y compris de « ses eaux territoriales ».

« Le message de l’Assemblée générale est fort et clair, a réagi devant des journalistes le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Mettez fin aux hostilités en Ukraine – maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie – maintenant. »

Vote historique

Pour le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, le résultat du vote est « historique ». Il s’agit d’un point de vue partagé par le premier ministre britannique, Boris Johnson, pour qui « rarement le contraste entre le bien et le mal a été aussi frappant ».

La résolution intitulée « Agression contre l’Ukraine » appelle par ailleurs à accorder à l’aide humanitaire un accès sans entrave, alors que des discussions ardues ont lieu au Conseil de sécurité sur un projet franco-mexicain de résolution sur le même sujet.

– Avec l’AFP

Les 5 pays qui ont voté contre la fin du recours à la force de la Russie

◆ Russie, Vladimir Poutine

Photo AFP

◆ Biélorussie, Alexandre Loukachenko

Photo d'archives, Patrick Pichon / Panoramic

◆ Syrie, Bachar Al-Assa

Photo AFP

◆ Érythrée, Isaias Afwerki

Photo Reuters

◆ Corée du Nord, Kim Jong-un