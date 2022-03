Square Enix Montréal lance Hitman Sniper: The Shadows

Voici un nouveau jeu qui devrait ravir les amateurs de la populaire franchise Hitman Sniper. Lesquels devraient être emballés par le travail réalisé par les gens de Square Enix à Montréal.

Il s’agit aussi pour l’éditeur montréalais de la première incursion dans le jeu mobile classé triple A.

Le jeu Hitman Sniper : The Shadows lancé aujourd’hui est offert partout au monde sur les plateformes mobiles iOS et Android et est classé 17 ans et plus.

Square Enix Montréal

Début d’une nouvelle aventure

Pour le producteur principal de Hitman Sniper : The Shadows, Simon Doongoor, « Nous voulions que ce jeu marque le début d’une aventure nouvelle, plutôt que d’être une simple suite. Cette vision nous a donné la liberté d’emprunter une toute autre direction, notamment en introduisant l’escouade The Shadows, et nous a permis de concevoir une expérience de jeu beaucoup plus complexe. »

Square Enix Montréal

Le jeu met en scène six tueurs à gages professionnels dotés d’une histoire, d’un style de jeu, d’une personnalité et de compétences uniques. Cette diversité offre aux joueurs davantage de liberté et de flexibilité dans la façon dont ils approchent chaque contrat, ainsi que le jeu dans son ensemble.

Chaque assassin se trouve à un stade suffisamment précoce de sa carrière pour pouvoir développer ses habiletés, ce qui donne aux joueurs la chance de les faire évoluer en de redoutables agents de l'ICA, écrit le communiqué.

Univers clandestin

Chaque lieu, chaque poste d’observation offre aux joueurs davantage de choix et d’occasions de tir qui varient également en fonction des moments de la journée.

Square Enix a mis l’accent sur l’univers clandestin, dont l’ambiance cinématographique et le niveau élevé de détails des cartes contribuent à l’ambiance immersive du jeu. Avec tout le soin apporté aux graphismes du jeu, Square Enix espère devenir la référence visuelle dans la catégorie des jeux de tir.

Square Enix Montréal

Et modes multiples

Les joueurs sont encouragés à manipuler leurs ennemis et à utiliser leur environnement pour effectuer le tir parfait et être récompensés pour leur créativité.

Le mode campagne permet aux joueurs d’en apprendre plus sur leurs cibles pour mieux les éliminer, tout en peaufinant leurs habiletés.

Le mode joueur contre joueur (JcJ) permet de se mesurer à d’autres joueurs pour bâtir sa réputation. Dans ce mode, la précision et la créativité sont la clé pour décrocher des contrats.

Si le jeu répond aux grandes attentes qu’on lui promet, il connaîtra assurément un succès mondial.