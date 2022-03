«Star Académie»: le retour de La Chicane

La Chicane sera de passage, dimanche, sur le plateau du Variété de Star Académie afin de partager ses plus grands classiques avec les Académiciens. Les gars vont également annoncer leur retour avec un nouvel album de chansons originales et une tournée.

Professeur dans une ancienne version de Star Académie, Boom Desjardins est allé rencontrer les Académiciens à Waterloo, mercredi dernier, pour leur parler de sa carrière, de La Chicane et de sa vision du métier.

«C’est toujours le "fun" de partager notre expérience, a-t-il raconté en entrevue avec l'Agence QMI. Ces jeunes sont là pour tout donner et on voit dans leurs yeux la flamme qui les allume. Les artistes, on est aussi là pour les faire rayonner à travers nos chansons que tout le monde connaît. C’est très plaisant de voir qu’ils connaissent déjà nos chansons, qu’elles font partie de leur univers musical. "Star Académie" est une belle expérience.»

Messages importants

Durant sa rencontre, le chanteur de La Chicane a aussi passé quelques messages importants aux Académiciens.

«Si j’étais à leur place, avec des professionnels comme Gregory Charles ou Lara Fabian pour les conseiller, je les écouterais. Même si tu n’es pas forcément d’accord avec eux, essaye ce qu’ils te disent, il peut en sortir quelque chose de bien. Mais le seul conseil est de toujours prendre ce métier comme une passion que l’on fait par envie. J’ai aussi eu la chance d’aimer les gens. Même encore aujourd’hui, je ne passe pas inaperçu. Il faut aimer les gens qui viennent nous voir, il faut aimer leur parler aux gens. C’est ce qui m’a aidé à faire ce métier.»

Nouveautés

Boom et La Chicane vont faire un survol de leurs plus grands succès avec les jeunes, ce dimanche. Mais ils sont aussi porteurs de bonnes nouvelles.

«Après 180 spectacles de la dernière tournée anniversaire, j’ai proposé aux gars de continuer l’aventure et de faire de nouvelles chansons, parce que ça fait près de 15 ans qu’on n’a rien présenté. En 2020, on était prêts à lancer un nouvel album. Finalement, avec tout ce qui s’est passé, l’album Quand ça va bien va finalement sortir le 19 mai prochain. Il a été enregistré avant la pandémie, mais il y a tellement de liens. On aborde des thèmes qui vont rejoindre ce qu’on a vécu, c’était comme prémonitoire.» Une tournée suivra la sortie de l’album.

L’affaire Bédard

Muet depuis l’annonce de Dany Bédar, lundi dernier, expliquant qu’il quittait définitivement La Chicane, Boom Desjardins s’est montré un peu surpris.

«Il ne m’a pas dit qu’il s’en allait, je l’ai appris comme tout le monde, a-t-il confié. Mais il ne faut pas oublier que ce nouvel album est fait depuis près de trois ans, on se demandait juste quand le sortir. Dany a consacré plusieurs années à La Chicane, c’était imminent pour lui de reprendre sa carrière en main.»

Néanmoins, il n’y a pas de malaise entre les deux hommes. «Dany a toujours été un artiste invité dans le groupe, c’est moi qui l’avais invité pour le deuxième album. Ensuite, j’avais ouvert ma propre maison de production, et j’ai produit ses trois premiers albums. C’est un artiste en qui j’ai toujours cru. On a vécu de beaux moments ensemble, ce n’est qu’un au revoir pour moi.»