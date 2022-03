Une croix sur la Russie

C’est un point de non-retour pour la Russie. Le Grand Prix, prévu en septembre prochain, a non seulement été annulé, mais la Formule 1 ne compte plus y retourner dans les années à venir.

Les autorités de la discipline-reine du sport automobile ont annoncé hier avoir déchiré le contrat avec le promoteur local de cette course.

C’était la dernière étape d’une rupture inévitable. La semaine dernière, la F1 avait confirmé ses intentions de rayer l’épreuve de Sotchi à son calendrier après une réunion extraordinaire tenue en lien avec l’invasion en Ukraine.

Avant même cette décision, plusieurs pilotes, dont Sebastian Vettel, avaient clairement fait savoir qu’il n’était pas question pour eux de faire escale en Russie en 2022.

« La F1 met fin à son entente avec le promoteur du Grand Prix de Russie, peut-on lire dans un communiqué diffusé jeudi. Ce qui signifie aussi que la Russie n’accueillera plus de courses dans l’avenir. »

Mazepin bientôt remplacé ?

Cet accord jeté à la poubelle était valide jusqu’en 2025 et prévoyait notamment que la course soit déplacée à Saint-Pétersbourg à partir de l’an prochain sur le tracé d’Igora Drive.

Cette décision survient au moment où les sanctions sportives à l’endroit de la Russie s’accentuent. La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a autorisé les pilotes russes (et biélorusses) à courir, mais uniquement sous bannière neutre.

Par contre, la Grande-Bretagne a sévi davantage puisqu’aucun représentant de ces deux pays concernés ne pourra disputer de compétitions sur son territoire.

Le pilote Nikita Mazepin est directement visé par cette mesure. Selon plusieurs sources, celui qui ne doit sa présence en Formule 1 qu’à l’appui d’Uralkali, une entreprise russe dont son père, Dmitry, est coactionnaire, devrait perdre son volant au sein de l’écurie Haas.

L’équipe américaine s’est dissociée de ce partenaire et pourrait annoncer le remplacement de Mazepin avant la deuxième et dernière ronde des essais hivernaux qui auront lieu du 10 au 12 mars à Bahreïn.

Kvyat regrette la discrimination

Il se dit horrifié par les événements en Ukraine, mais Daniil Kvyat regrette la discrimination dont font l’objet les sportifs russes.

Cet ancien pilote de F1, qui souhaite participer aux prochains 24 Heures du Mans en juin, prétend qu’il ne faut pas mêler le sport et la politique.

« En empêchant des athlètes russes de prendre part à des compétitions internationales, affirme-t-il, cette attitude va à l’encontre des principes du sport qui sont l’unité et la paix.

« Qui d’autres que nous les sportifs, a-t-il enchaîné, aidera à rassembler les nations dans l’avenir ? »

Ecclestone en rajoute

Il a beau avoir été écarté d’une discipline qui l’a rendu milliardaire, Bernie Ecclestone continue d’alimenter les discussions et de faire réagir par ses commentaires.

Cité par plusieurs sites spécialisés en Europe, l’ancien patron de la F1 a appuyé les propos de Kvyat.

« Si un pilote russe, se questionne-t-il, participe à des Grands Prix, qu’est-ce que cela a à voir avec l’opération menée par ce pays ? Ce n’est en aucun cas lié. »

Ecclestone s’est aussi interrogé sur la décision d’annuler l’épreuve prévue plus tard cette année à Sotchi.

« Je ne suis pas sûr, dit-il, que c’était la bonne décision à prendre... »

Sidorkova écope

Irina Sidorkova est la première « victime » des sanctions imposées en sport automobile.

La jeune pilote russe devrait participer aux essais préparatoires en prévision de la nouvelle saison du championnat W Series réservée aux femmes, mais elle devra faire l’impasse sur cette activité organisée au circuit de Barcelone cette fin de semaine en Espagne.

« Ce son qui rend fou »

Au tennis, l’Ukrainienne Dayana Yastremska s’est qualifiée jeudi pour les quarts de finale du tournoi de Lyon après avoir battu jeudi l’Espagnole Carla Bucsa en deux manches 6-2 et 6-3.

« C’est une nouvelle victoire pour moi et pour mon pays », s’est réjouie Yastremska, âgée de 21 ans et ex-21e mondiale, à la sortie du court avec le drapeau ukrainien sur les épaules.

Originaire d’Odessa, une ville portuaire de la mer Noire située au sud de l’Ukraine, elle est arrivée dimanche à Lyon après avoir fui son pays avec sa jeune sœur, Ivanna (de six ans sa cadette), en laissant derrière elle ses parents.

« Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe réellement là-bas, a-t-elle déclaré en conférence de presse. Quand vous sortez de l’épicerie avec votre petite sœur et que, quelque part, au loin, il y a des bombes avec ce son qui rend fou...

« Pour être honnête, je suis quand même heureuse d’être ici. C’est un endroit sûr et je suis comblée de faire ce qu’il me plaît le plus, soit de jouer au tennis. »

– Avec l’AFP

Mourir pour leur patrie

Volte-face du CIP

C’est une véritable volte-face, pour ne pas dire un coup de théâtre qui s’est déroulé à la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Pékin. Le comité international paralympique (CIP) a finalement exclu les athlètes russes et biélorusses de la compétition alors que, la veille, ils avaient été pourtant autorisés à y participer. Cette une décision va à contre-courant des recommandations du Comité olympique international (CIO), mais la pression de plusieurs fédérations sportives était devenue insupportable. Plusieurs pays, dont l’Allemagne et le Canada, s’étaient notamment offusqués de la présence des athlètes concernés. Cette sanction est la conséquence de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des opérations militaires qui durent depuis maintenant neuf jours.

« Un miracle » pour les Ukrainiens

Le chef de la délégation ukrainienne a qualifié de « véritable miracle » l’arrivée à Pékin des athlètes de son pays, engagés aux Jeux olympiques paralympiques. L’espace aérien de l’Ukraine a été fermé et les transports terrestres perturbés, rendant ainsi les déplacements des sportifs et entraîneurs très compliqué. « Nous sommes désormais motivés à défendre les couleurs de notre pays, s’est exprimé Valeriy Sushkevych. Plusieurs membres de notre équipe ont eu de la difficulté à échapper aux bombes. La solution de facilité aurait été de ne pas venir, mais on ne pouvait abandonner. »

Le soccer russe fait appel

La Fédération russe de soccer a confirmé ses intentions de faire appel devant le Tribunal arbitral de sport (TAS) à Lausanne, de son exclusion du Mondial 2022, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre au Qatar, et de toutes les compétitions internationales. La Russie devait affronter la Pologne le 24 mars, mais cette rencontre n’aura pas lieu comme prévu. Les autorités de la spécialité, la FIFA (Fédération internationale de Football Association et l’UEFA (Union des associations européennes de football) ont exclu la Russie de toutes épreuves en réaction de l’invasion en Ukraine.

Deux autres athlètes meurent au combat

Photos tirée de Twitter, Fifpro

Deux joueurs de soccer de l’Ukraine, Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko sont morts lors d’affrontements cette semaine face à l’armée russe. Âgés de 21 et 25 ans respectivement, ils ont été tués alors qu’ils défendaient leur pays sur le territoire ukrainien. La veille, on avait appris qu’un ancien biathlète avait aussi perdu la vie. Âgé de 19 ans à peine, leur compatriote Yevhen Malyshev a connu le même sort après avoir quitté l’équipe junior de biathlon au début de 2020 pour s’enrôler dans l’armée.

« J’espère revoir ma femme »

L’ancien joueur de tennis ukrainien Sergiy Stakhovsky, 36 ans, a rejoint les forces armées pour défendre son pays contre l’invasion russe. « J’espère de pas à avoir utiliser une arme à feu, mais si je dois le faire, je le ferai, a-t-il confié à la BBC. Je sais que c’est très dur pour mes proches, a-t-il renchéri. J’espère revoir ma femme et lui demander pardon. » Stakhovsky a pris sa retraite après les récents internationaux d’Australie et est rentré à Kyïv [la capitale de l’Ukraine] pour se mêler au conflit comme bon nombre de personnalités sportives. On se souvient notamment de lui pour sa victoire inattendue contre Roger Federer au deuxième tour du tournoi de Wimbledon en 2013.

– Textes et recherche : Louis Butcher avec l’AFP et l’agence QMI