Une médiation pour Poutine et Zelensky ?

Ce conflit, ce litige dans mon jargon, a besoin d’un médiateur. Les dirigeants des pays occidentaux doivent tenter de trouver des solutions pour résoudre le conflit avant qu’il ne soit trop tard. Les sanctions économiques ne semblent pas fonctionner. Malgré l’indignation, les émotions font prendre de mauvaises décisions. Il est maintenant crucial pour la communauté internationale d’amener la Russie et l’Ukraine à une médiation.

«Si tu ne veux pas te battre avec un ours, il faut que tu lui laisses un chemin pour se sauver».

Il s’agit d’une métaphore dont on se sert souvent en litige quand on tente de régler un conflit. Personne ne veut perdre la face dans un litige. C’est là tout le problème et l’une des raisons principales pour laquelle certains conflits durent plusieurs années. Le travail du médiateur est de trouver une entente qu’on appelle «gagnante-gagnante» pour chacune des parties. Une telle entente permet ainsi aux deux parties de régler le litige puisqu’elles sortiront toutes les deux gagnantes du conflit en préservant les apparences.

En l’espèce, Poutine et la Russie s’isolent de plus en plus, et quelqu’un qui n’a plus rien à perdre devient dangereux. Cette personne est quand même assise aux commandes de la plus grande puissance nucléaire du monde, il faut y penser. Ramenons-le à la table de négociation avant que les dommages soient irréparables. Il n’est jamais trop tard. Un médiateur comme dans tout litige pourrait faire la différence. Certains pays neutres se sont déjà offerts. Il faut qu’il y ait plus d’énergie de la part de l’ONU et/ou des dirigeants des pays de l’OTAN pour aller dans ce sens. Justin Trudeau pourrait même être l’initiateur de cette demande, étant le représentant d’un pays qui a très bonne réputation à l’étranger en matière de résolution de conflits.

Tout comme en matière de litige, même une fois les hostilités commencées, il n’est jamais trop tard pour tenter de s’entendre. C’est même un devoir d’essayer de le faire à tout moment. Malgré les dégâts, le pire est souvent à venir quand on permet à un conflit de s’enliser. Par la suite on se dit : pourquoi toutes ces atrocités ? L’honneur et l’idéologie sont importants, mais il y a des gens qui en subissent les conséquences. Les batailles politiques ne doivent pas être faites dans la violence. Comme dans un litige entre deux personnes, c’est souvent des années plus tard, après les combats acharnés, qu’on se rend compte du ridicule de la chose. On se dit : ça aurait pu être réglé beaucoup plus tôt et autrement...

Les actions de Poutine sont hautement répréhensibles, voire criminelles selon le droit international public. Cependant, pour sortir de la crise qui peut affecter le monde entier, il ne faut pas minimiser l’importance de se pencher sur le problème et de mettre de l’énergie à tout moment pour concilier les deux parties. C’est atroce ce qui a été commis jusqu’à maintenant. Mais ce n’est pas fini et ce sera bien pire après des semaines ou même des mois de conflit. Il est encore temps de laisser l’émotion de côté et d’agir avec une stratégie réfléchie qui est d’amener Poutine et Zelensky à accepter une médiation.

Quand je vois des diplomates quitter une salle à Genève parce qu’un dirigeant russe prend la parole, j’ai l’impression qu’on est dans une cour d’école. Pour régler un conflit, il faut écouter pour mieux comprendre. Même si on n’aime pas la version d’une partie, il n’en reste pas moins que comprendre la cause du conflit, c’est le début de l’élaboration d’une solution pour le régler.

Pour donner une chance à la paix, les dirigeants des pays de l’OTAN doivent nécessairement penser à instaurer une médiation par un pays neutre. Quand il y a un litige, c’est qu’il y a un problème à résoudre dans les deux camps. Même si on ne croit pas les prétentions d’une partie au litige, il faut quand même écouter ce qu’elle a à dire pour tenter de trouver une solution pacifique au problème.