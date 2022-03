Accessoires de cuisine: cuisinez mini avec les tout-petits

Transformez votre cuisine en atelier culinaire familial pendant la semaine de relâche en préparant une panoplie de minis délices qui éveilleront le goût de cuisiner de vos enfants.

Beignes en folie

Photo courtoisie, Ricardo

Créez de délicieux beignes à déguster en quelques petites bouchées avec l’appareil à mini beignes Ricardo. Ces gourmandises classiques (recettes fournies) ou vos propres créations sucrées ne pourront pas être plus fraîches ! Durable et facile à entretenir, cet appareil de couleur turquoise concocte quatre beignes à la fois. Amusez-vous ensuite à les glacer et à les décorer.

► boutique.ricardocuisine.com > 24,99 $

Des barres qui font craquer

Photo courtoisie, Linen Chest

Ajoutez de la saveur à vos collations ou gâteries en concoctant une variété de minis barres qui reflètent parfaitement vos goûts, avec ce moule en silicone Confetti par Trudeau. Il suffira de garnir les cavités, puis d’enfourner, de congeler ou de réfrigérer le moule avant de démouler le tout pour obtenir 24 délicieux petits délices. Cet accessoire résiste aux températures allant jusqu’à 428 °F (220 °C) et offre une maniabilité sécurisée grâce à sa structure d’acier renforcé.

► linenchest.com > 24,99 $

Germination en cuisine

Photo courtoisie, Linen Chest

Initiez vos enfants à la germination en vous procurant cette mini serre Bivita pour jeunes pousses de Gefu. Avec son aération intégrée, son dôme en verre et son socle réservoir d’eau, elle réunit les conditions parfaites pour accueillir des graines germées de luzerne, de haricots, de radis, de pois chiches, de lentilles, etc. Invitez le printemps dans votre cuisine !

► linenchest.com > 44,99 $

À chacun son omelette

Photo courtoisie, Linen Chest

Et si chaque membre de la famille préparait son omelette personnalisée ? Pour faire cuire leur repas individuel, petits et grands n’auront qu’à déposer les ingrédients de leur choix dans la mini (6,3 pouces) poêle à frire antiadhésive The Rock Diamond par Starfrit. Celle-ci possède une résistance inégalée aux égratignures et une base en aluminium assurant une distribution optimale de la chaleur.

► linenchest.com > 14,99 $