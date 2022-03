Action collective: Lowe’s pourrait devoir verser de 140 $ à 850 $ à des clients

«Fausse déclaration». «Erreur de prix». Lowe’s, qui chapeaute RONA et Réno-Dépôt, se retrouve au centre d’une action collective lui reprochant d’avoir annulé des commandes sur le Web et réajusté ses prix à la hausse.

Ces derniers jours, la multinationale et le cabinet LPC Avocat, qui est responsable de l’action collective, ont signé une entente de règlement qui pourrait rapporter aux consommateurs ayant acheté différents outils de marque Bosch en ligne entre 140 $ à 850 $, sous forme de crédit.

Ce dossier devrait se retrouver de nouveau devant la Cour supérieure du Québec le 16 avril, pour l’approbation de l’entente.

Les outils visés par l’action collective sont une laveuse à pression électrique, un marteau de démolition, un marteau perforateur, un ensemble de lames pour outil oscillant StarlockPlus et un télémètre laser connecté.

Ils doivent avoir été achetés le 1er mai 2021. Cette journée-là, selon les allégations d’un consommateur, Lowe’s aurait notamment affiché sur les sites de ses différentes bannières une laveuse à pression électrique de marque Bosch à 39,99 $ et un marteau de démolition à 99,99 $ plus taxes.

Alexander Martin-Bale raconte avoir alors acheté ces produits disponibles en inventaire pour son utilisation personnelle. Il mentionne avoir même reçu les courriels de confirmation du détaillant pour les transactions.

Les 3 et 4 mai, Lowe’s aurait finalement annulé les commandes de M. Martin-Bale sous prétexte de ne plus avoir cette marchandise en inventaire. Le 4 mai, ces produits étaient toutefois toujours disponibles sur le site Web du détaillant, mais à des prix supérieurs, soit 179,99 $ et 949 $ plus taxes.

Confirmation d'un agent

M. Martin-Bale aurait aussi eu la confirmation d’un agent au service à la clientèle que l’annulation de sa commande était due à une erreur de prix.

Selon l’avocat Joey Zukran de LPC Avocat, l’annulation d’une commande pour «une erreur de prix» «n’est pas une raison valable pour annuler un contrat». Cela contreviendrait à la Loi sur la protection du consommateur.

Il affirme que la multinationale a également fait une «fausse déclaration» au client en évoquant un manque de disponibilité pour ces produits.

Lowe’s conteste

Malgré cette entente, la direction de Lowe’s conteste les allégations.

Dans un courriel, la compagnie a indiqué avoir jugé «préférable de régler ce dossier à l’amiable aux fins d’éviter les inconvénients associés aux démarches judiciaires [...] et considérant que les coûts de celle-ci seraient disproportionnés par rapport aux montants des réclamations».

Elles prévoient payer les consommateurs touchés avec des cartes-cadeaux, dont le montant variera en fonction des produits achetés.

L’action collective réclame des dommages équivalant à la « valeur perdue », soit le prix annoncé le 1er mai par rapport aux prix payés les jours suivants. L’ensemble de la facture pour Lowe’s n’est pas encore dévoilé.

La première mouture de la démarche judiciaire exigeait aussi 500 $ en dommages punitifs pour chaque membre du groupe. Cette réclamation n'est plus dans l’entente entre Lowe’s et LPC Avocat.

