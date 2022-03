Canadien c. Oilers: souvenirs d’une dégelée à Montréal

EDMONTON | Martin St-Louis a beau marteler que son équipe doit regarder en avant, si ses équipiers ont un tant soit peu de fierté, ils ont sans doute encore frais en mémoire la varlope de 7 à 2 encaissée face aux Oilers, au Centre Bell, le 29 janvier.

Cette même soirée où Zack Kassian avait rudoyé Samuel Montembeault sans qu’aucun de ses coéquipiers ne prenne la peine d’intervenir. Dès lors, on avait compris que le Tricolore était devenu une équipe sans âme, dont l’engagement des joueurs faisait cruellement défaut.

D’ailleurs, le Bécancourois avait été chassé du match au terme de la deuxième période après avoir accordé six buts sur 16 lancers.

« Pour différente raison, il y a sûrement des joueurs qui veulent connaître un meilleur match contre cette équipe », a tout de même reconnu St-Louis, à la veille de cette confrontation.

Montembeault sera justement l’un de ceux qui auront l’occasion de se reprendre puisque c’est lui qui recevra les tirs de Leon Draisaitl, Connor McDavid et compagnie.

Encore une fois, le monstre à deux têtes des Oilers fait des ravages depuis le début de la saison. McDavid (79 points) et Draisaitl (78 points) dominent la colonne des pointeurs du circuit. Avec 38 buts en 55 matchs, l’Allemand se dirige allègrement vers la deuxième saison de 50 buts de sa carrière.

« C’est un gros défi qui se présente à nous. C’est avec un effort collectif qu’on parviendra à gérer la situation et à jouer contre des joueurs extraordinaires », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

Le 5 contre 5 d’abord

Le soutien des unités spéciales sera également bienvenu. St-Louis n’a toujours pas réussi à résoudre l’énigme de l’attaque massive qu’il a sous la main.

Depuis l’arrivée du Lavallois à la barre, le Tricolore affiche un famélique pourcentage de réussite de 8,6%. Il n’a marqué que trois buts en 35 occasions, dont l’un avec l’avantage de deux hommes.

« Ce n’est pas mon plus gros souci. Je préférais me concentrer sur notre jeu à cinq contre cinq. Quand les joueurs se sentent à l’aise avec ce qu’on veut faire, ça les rend plus productifs, a insisté St-Louis. Lors du dernier match, on a vu une certaine identité sur notre attaque massive. Je pense qu’on va continuer de la développer et de s’améliorer. »

Hammond sur la liste des blessés

Oui, le Canadien a surpris les puissants Flames, jeudi soir, mais il est parti de Calgary un peu plus amoché qu’a son arrivée. Jake Evans, qui a quitté le match en raison d’une blessure au haut du corps, n’affrontera pas les Oilers.

Selon St-Louis, l’attaquant n’a pas eu à se soumettre au protocole des commotions cérébrales. Pour pallier son absence, Mathieu Perreault réintégrera la formation.

Si on se doutait de la possible absence de l’Ontarien, il y en a une autre qu’on n’avait pas vue venir. Blessé au bas du corps lors de cette même rencontre, Andrew Hammond a vu son nom être inscrit sur la liste des blessés.

Dommage pour le gardien de 34 ans. Invaincu en trois départs, il connaissait d’excellents moments depuis son embauche par l’équipe.

Par conséquent, Cayden Primeau a été rappelé d’urgence. Il a rejoint l’équipe dans la capitale albertaine, vendredi.

