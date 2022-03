Canadien Pacifique: menace de grève pour le 16 mars

Le syndicat des Teamsters, représentant les ingénieurs de locomotive, chefs de train, agents de train et agents de triage du Chemin de fer Canadien Pacifique, brandit la menace de grève devant l’impasse des négociations avec l’employeur.

Plus de 3000 employés se sont prononcés en faveur de la grève à 96,7 %, a indiqué la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC), jeudi.

En plein processus de médiation, les négociations achoppent encore sur les enjeux salariaux et les questions relatives aux avantages sociaux au régime de retraite.

«La CFTC continuera de participer au processus de médiation avec l'aide du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC) et les prochaines rencontres sont prévues entre le 11 et le 16 mars 2022», a indiqué le syndicat dans un communiqué.

Le débrayage pourrait intervenir le 16 mars, selon le syndicat des Teamsters.

