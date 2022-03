Contrebande de tabac: la SQ effectue une grosse frappe au Bas-Saint-Laurent

La Sûreté du Québec (SQ) a procédé à l’arrestation de sept personnes qui seraient impliquées dans la contrebande de tabac dans le Bas-Saint-Laurent au terme d’une enquête longue de six mois.

Le corps de police provincial a mené pas moins de neuf perquisitions dans les secteurs du Témiscouata, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, jeudi.

Plus de 212 000 cigarettes, un peu plus de 20 000$ en argent comptant, du cannabis illicite, de la méthamphétamine et trois voitures d’une valeur approximative de 25 000$ ont été saisis lors de cette frappe.

Un total de sept individus qui seraient impliqués dans la contrebande et la vente de tabac illégale ont été appréhendés par les autorités.

« Ces personnes pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, loi sur le cannabis et la loi règlementant certaines drogues et autres substances », a fait savoir la SQ par voie de communiqué.

Cette opération est le résultat d’une enquête qui a débuté au mois de septembre 2021.

