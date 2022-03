Dix vodkas du Québec (avec une ukrainienne, en prime)

Puisque la SAQ a décidé il y a une semaine de retirer les vodkas russes de ses étalages, les Méchants Raisins en profitent pour vous faire découvrir les dix meilleures vodkas québécoises que l’on retrouve actuellement sur les tablettes. De plus, nous avons ajouté une vodka ukrainienne qui mérite aussi le détour.

Distillerie Stadaconé, Alchimia, Vodka, Québec

Limoilou | 40 % (500 ml) | Embouteillée au Québec | 32,50 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14562258

Développée à Québec par la chimiste Amélie Talbot et produite en collaboration avec la Distillerie Stadaconé, dans Limoilou, cette vodka a la particularité d’être infusée avec du foin d’odeur, aussi nommé herbe aux bisons, qui pousse à l’état naturel dans une forêt du nord-est de la Pologne abritant les derniers bisons sauvages d’Europe. On ne s’étonnera donc pas de trouver dans la vodka Alchimia des parfums semblables à la vodka polonaise Zubrowka, dont la bouteille arbore le fameux bison. Délicatement herbacée, avec des accents de vanille, de pâte d’amande et de noix de coco. À apprécier seule ou avec un trait de lime, du sirop simple et de l’eau gazéifiée.

White Keys, Vodka

Montréal 40 % | Embouteillée au Québec | 40,00 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14536586

Cette vodka est enrobée par l’onctuosité de l’eau d’érable, concentrée par osmose inversée. Résultat : un fini souple et suave, sans l’aspect brûlant de certaines vodkas. Servez-la dans un verre highball rempli de glaçons et allongez avec un peu de jus de lime et de la bière de gingembre (ginger beer, en anglais – à ne pas confondre avec du ginger ale).

Aupale Vodka, Québec

Montréal | 40 % | Embouteillée au Québec | 44,25 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14555171

Vodka Aupale est née d’un partenariat entre Mathieu Caron et les fondateurs de la distillerie montréalaise BluePearl. Ensemble, ils ont travaillé pendant plus de deux ans au développement de cette vodka d’une grande pureté, issue de blé, distillée à sept reprises et assemblée à de l’eau de glacier du Nord québécois. Puissante et douce à la fois, avec une texture soyeuse et de légères nuances herbacées en finale.

Distillerie Puyjalon, Niapiskau Premium, Vodka, Québec

Havre-Saint-Pierre | 40 % | Préparée au Québec | 39,50 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14128726

Cette distillerie de la Côte-Nord est nommée en l’honneur du comte français Henry de Puyjalon. Considéré comme l’un des premiers écologistes du Québec, Puyjalon a milité vers la fin du 19e siècle pour une meilleure gestion de l’exploitation des richesses naturelles du territoire nordique. La vodka Niapiskau Premium est le fruit de multiples distillations de grains canadiens et d’une eau puisée à 100 mètres de profondeur dans la région de Havre-Saint-Pierre. Coulante et onctueuse, elle développe en bouche des arômes discrets d’agrumes et de fleurs blanches.

Beemer, Vodka

Roberval | 40 % | Préparée au Québec | 44,50 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14703786

Cette distillerie, nommée en l’honneur d’Horace Jansen Beemer, qui a développé le chemin de fer jusqu’au Lac-Saint-Jean, appartient au comédien Jeff Boudreault, lui-même originaire de Roberval. La vodka de Beemer résulte d’un assemblage d’alcool de grain et d’eau-de-vie de bleuet sauvage, distillé à Roberval. La présence du bleuet se manifeste autant dans ses subtiles notes fruitées que dans sa texture ronde et suave. Servez-la en cocktail, dans un Cosmopolitan réinventé : vodka, liqueur de camerise et jus de pomme grenade.

Distillerie de La Chaufferie Lemay, Vodka, Québec

Granby | 40 % | Origine Québec | 45,75 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14022500

L’une des rares vodkas fabriquées entièrement au Québec, « du grain à la bouteille », pour reprendre une expression du milieu des spiritueux. Elle est composée de seigle, distillée trois fois dans des alambics de cuivre d’un bâtiment d’époque magnifiquement restauré à Granby. Le maître-distillateur Vincent Van Horn la filtre ensuite au charbon afin d’obtenir un alcool le plus neutre possible. Pari réussi ! Une vodka à la texture délicate, franche et sèche, qui laisse en fin de bouche un arrière-goût d’amande.

Menaud, Vodka, Québec

Clermont | 40 % | Origine Québec | 60,75 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14016505

Elle aussi produite à 100 % au Québec, du grain à la bouteille – laquelle est particulièrement jolie, d’ailleurs ! Composée de blé (75 %) et de seigle (25 %) cultivés à L’Isle-aux-Coudres, elle est ensuite distillée à Clermont, dans la région de Charlevoix. Pas donnée, mais dans une classe à part, la vodka de Menaud est possiblement la meilleure au Québec selon nous. Du caractère à revendre, une texture délicate et une finale irrésistiblement saline et iodée. Pour l’apprécier à sa juste valeur, servez la fraîche et sans artifice.

Cirka, Vodka Chili

Montréal | 40 % | Origine Québec | 44,25 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14620500

Envie d’un petit coup de chaleur dans cet hiver qui n’en finit plus ? Cirka a la réponse pour vous. La Vodka Chili de cette distillerie située en bordure du canal Lachine, à Montréal, titre 40 000 sur l’échelle de Scoville. La vodka est issue d’une base de maïs québécois, dans laquelle on infuse des piments du Pérou, du Mexique et de la Turquie. L’ingrédient idéal pour un bloody caesar ou pour un martini au chocolat « muy picante ».

Distillerie Grand Dérangement, Petite Eau, Vodka Bio

Saint-Jacques | 40 % | Biologique – Origine Québec | 45,25 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14682962

Cette entreprise de Lanaudière pousse un cran plus loin la notion de « boire local » et signe une vodka 100 % Québec certifiée biologique, issue de maïs et d’orge cultivés à moins de dix kilomètres de la distillerie. Les trois différentes étiquettes qui ornent la bouteille représentent des personnages acadiens, victimes du Grand Dérangement (Déportation des Acadiens) du milieu du 18e siècle. Bien que cristalline, la vodka Petite Eau présente tout de même de légères notes fruitées qui se fondent dans une texture onctueuse.

Miel Nature, Saint-Louis Vodka

Beauharnois | 40 % (500 ml) | Origine Québec | 42,00 $

Photo courtoisie



Code SAQ : 14905601

Elena Remizova est Ukrainienne ; son mari, Ali Agougou, est Algérien. Ils se sont rencontrés à l’Institut alimentaire de Moscou en 1991, quelques années avant d’émigrer au Québec, à Beauharnois, où ils ont acquis Miel Nature. Unique, tant par son procédé d’élaboration que par son goût, leur vodka résulte d’une distillation de miel, auquel elle emprunte des parfums fruités et floraux, ainsi qu’une certaine douceur, sans sucre résiduel. Délicieuse en soi ou comme ingrédient d’un grog, avec un trait de citron et une cuillerée de miel, allongée d’eau bouillante.

En prime, un toast au peuple ukrainien

Khortytsa, Vodka Platinium

Ukraine | 40 % | 22,40 $

Photo courtoisie

Code SAQ : 13572471

La seule vodka ukrainienne disponible à la SAQ offre un excellent rapport qualité-prix. Lancée en 1998 par Evgeny Chernyak – qui dirige aujourd’hui Global Spirits, leader mondial des boissons alcoolisées –, la vodka Platinium est considérée comme le milieu de gamme de la marque Khortytsa. Elle est élaborée à partir d’une distillation de blé et d’avoine. Sa douceur lui aurait valu plusieurs récompenses dans de nombreux concours de dégustation aux États-Unis. À servir en martini, avec le vermouth sec Lab de Val Caudalies. Santé ! Zdorov’ya !