Donnez vie à tous vos projets de décoration et rénovation au Salon national de l’habitation

On aura assez attendu: après deux ans d’absence, le Salon national de l’habitation, présenté par RE/MAX, s’installe au Palais des Congrès du 10 au 13 mars prochain!

Cet événement d’envergure sera l’occasion de retrouver des centaines d’experts sous un même toit, mais aussi de donner vie à tous vos projets de décoration et de rénovation.

Avec des centaines d'exposants attendus, la plupart étant des entreprises d’ici, le Salon national de l’habitation se positionne comme l’endroit par excellence pour s’informer, faire des découvertes – autant en décoration qu'en rénovation et aménagement paysager– , et ainsi réaliser des économies appréciables.

Pour sa 42e édition, l’événement effectue un retour très attendu après deux ans d’arrêt d’activités dans le secteur. Si vous avez des billets de l’édition 2020 en poche, ils seront valides pour une entrée cette année!

Si toutefois vous devez acheter vos droits d’entrée, faites-le en ligne pour économiser 2 $ – une gracieuseté de l’OACIQ – sur le tarif régulier. Quant à eux, les enfants de 12 ans et moins entreront gratuitement.

Alors que l’événement se tenait jadis à la Place Bonaventure, il déménage cette fois au Palais des Congrès de Montréal. Deux stationnements intérieurs sont accessibles tout près.



Transformez votre intérieur

Vous prévoyez refaire votre cuisine ou réaménager votre chambre d’amis cette année? Le Salon national de l’habitation est l’endroit tout indiqué pour dénicher des conseils et des matériaux, en plus de faire le plein d’inspiration!

Du côté des exposants, on retient la présence d’entreprises spécialisées en éclairage, en revêtements de sol et de murs, en appareils ménagers, en chauffage et construction, mais aussi de firmes d'architecture.

Des entreprises de meubles à celles de portes et fenêtres en passant par la céramique, le Salon national de l’habitation vous offre une vision à 360 degrés de vos projets.

Découvrez les catégories les plus courues du Salon Setlakwe Meubles En savoir plus Héritages portes et fenêtres En savoir plus Plancher Intemporel En savoir plus



On réaménage l'extérieur!

C’est plutôt la piscine ou le gazebo que vous comptez attaquer ce printemps? Pas de problème: les services affluent au Salon! Des dizaines de spécialistes en cheminées, toitures, aménagement paysager, gestion de l’énergie et automobiles y seront réunis.

Besoin de financement pour vos projets? Plusieurs spécialistes hypothécaires et en finances tiendront un kiosque au Salon — leurs experts seront en mesure de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur place ou lors d’un rendez-vous prévu après l’événement.

Des offres à ne pas manquer

Lors de votre participation à l'événement, courez la chance de remporter la Maison Enfant Soleil Bonneville 2022 de type «mid-century», et participez au concours pour gagner 10 000 $ de Meubles Gautier.

Vous êtes du genre gourmand? Sachez que plusieurs entreprises d’alimentation seront de la partie. Il est temps de préparer votre BBQ pour l'été!

Ne manquez pas les offres exclusives des exposants et des partenaires du Salon: certains proposent même des rabais alléchants aux visiteurs!

Sautez sur l’occasion Concours Gautier En savoir plus 50% chez DC Poêles et Foyers En savoir plus 25 à 70% de rabais chez Matelas Experts En savoir plus

Ce printemps, on magasine localement! Réservez votre place dès maintenant et découvrez des entreprises de confiance bien de chez nous au Salon national de l’habitation.