Qui n’aime pas le Général Tao ? En fait, je trouve qu’il y a trop de pâte dans les versions commerciales et surtout, trop de sucre. Comme mes enfants adoooorent manger du tofu Général Tao, j’ai décidé de faire une version SANS SUCRE RAFFINÉ. Comment ? En mettant de la purée de dattes. FOU ! Comme ça, c’est sucré (et délicieux), mais on a des fibres en prime. Bien voyons donc ! Je vous le dis. Qui veut manger du Génial Taoski pour souper ?

Succès assuré. Parole de Madame Labriski.

Vive les bienfaits des dattes !

Préparation : 20 min | Cuisson : 20 min

Cuisinière : à feu moyen | Portion : 4 personnes

INGRÉDIENTS

LA PROTÉINE

2 grosses poitrines de poulet ou un bloc de tofu en cube

2 c. à soupe de fécule de maïs

1 œuf battu

3 c. à soupe de farine (avec ou sans gluten)

1⁄2 c. à thé de poudre à pâte

1⁄2 c. à thé de sel

1⁄4 tasse d’huile végétale

LA SAUCE GÉNIALESKI !

2 c. à thé d’huile de sésame

1 c. à soupe de gingembre râpé

1⁄4 de tasse d’oignons verts (échalotes) coupés en biseau (ou d’oignons)

1⁄4 de tasse d’eau

1⁄4 de tasse de purée de dattes Madame Labriski

3 c. à soupe de vinaigre

1 c. à soupe de sauce soya (ou de tamari sans gluten)

2 c. à soupe de sauce aux huîtres (facultatif)

2 c. à soupe de sauce BBQ style ketchup

COMMENT FAIRE?

Préparer la protéine : enrober la protéine de fécule de maïs. (Perso, je mets tout dans un bol avec un couvercle et je brasse le tout vigoureusement... comme des castagnettes.) Dans un bol, mélanger l’œuf, la farine, la poudre à pâte et le sel. Y ajouter la protéine et bien enrober. Dans un wok ou une grande poêle, chauffer l’huile à feu vif. Ajouter la protéine enrobée de la pâte et cuire 10 minutes ou jusqu’à ce que tout soit doré. Réserver. Préparer la SAUCE GÉNIALESKI : ajouter l’huile de sésame, le gingembre et les oignons verts dans le poêlon et cuire à feu moyen-vif pendant 3 minutes. Ajouter l’eau, la purée de dattes et le vinaigre et laisser mijoter environ 2 minutes. Délayer la fécule de maïs dans la sauce soya. Ajouter ce mélange, la sauce aux huîtres et la sauce BBQ (ou ketchup) dans le poêlon. Laisser mijoter environ 2 minutes ou jusqu’à ce que la sauce épaississe. Remettre la protéine réservée dans le poêlon et mélanger pour réchauffer cette dernière. Service avec des légumes et des vermicelles. MIAMSKI !

★ Conservation (dans un plat hermétique) : 4 jours au frigo.