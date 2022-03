Guerre en Ukraine: les soldats russes «ne sont pas tous motivés»

Le moral des troupes russes pourrait nuire à Vladimir Poutine selon un ancien lieutenant général des Forces armées canadiennes.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 9e journée de guerre en Ukraine: voici tous les développements

• À lire aussi: Ukraine: la Russie adopte un paquet de lois anti-sanctions

La motivation des troupes joue un rôle crucial dans une guerre et c’est souvent ce qui fait la différence entre une victoire ou une défaite sur le champ de bataille.

«Si les troupes ne sont pas motivées, vous pouvez dire ce que vous voulez à Moscou, les troupes sont à plus de mille kilomètres de Moscou. C’est des troupes conscrit, ils sont en service pour un an, je crois qu’ils gagnent l’équivalent de 25$ par mois et ne sont pas bien motivés (...) Pour des Russes, les Ukrainiens sont des frères et ça prend donc toute une motivation pour forcer les Russes à prendre les armes contre des frères», mentionne le chef d'état-major des Forces armées canadiennes Marc Caron.

Même si l’aide internationale arrive peu à peu, selon l’ancien militaire, cette aide est très importante pour la survie de l’Ukraine.

«On envoie des armes antichar, des m72, c’est un lance-roquette qui ne pourrait pas avoir un grand impact sur les chars d’assaut russes, mais sur certains véhicules oui, ce n’est pas nécessairement facile parce qu’il faut les entrainer ces gens sur l’utilisation des armes, mais je suis persuadé que quelques soit l’aide qu’on fait va contribuer», dit-il.

Une chose est certaine selon M. Caron cette guerre fera énormément de dommage à l’Ukraine et pourrait même être ruiné par la Russie.

«On ne peut pas être dans la tête de Poutine, mais si on regarde ce qu’il est arrivé dans un passé récent en Tchétchénie ou en Syrie, vous pouvez voir les résultats ou Groznyï a été écrasé complètement. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c’est un scénario que Poutine peut faire», explique le lieutenant général des Forces armées canadiennes.

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.