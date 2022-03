Ils apprennent la guerre sur le tas

Partout en Ukraine, les grands moyens sont pris pour affronter les troupes de Vladimir Poutine. Voyant leurs villes être mises en pièces jour après jour, des citoyens qui n’avaient probablement jamais envisagé de manier une arme de leur vie se retrouvent désormais à défendre leur patrie et leur famille.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: les soldats russes «ne sont pas tous motivés»

• À lire aussi: Ukraine: la Russie adopte un paquet de lois anti-sanctions

Photo AFP

Lors d’un cours d’autodéfense à Lviv, un enfant visiblement concentré apprend à utiliser une mitrailleuse de type AK-47.

Photo AFP

Lors d’un cours d’autodéfense à Lviv, un enfant visiblement concentré apprend à utiliser une mitrailleuse de type AK-47.

Photo AFP

Tout sourire, une femme semble éprouver un malin plaisir à se faire prendre en photo, sacoche à l’épaule et arme à la main.

Le vrai visage de la guerre

Certaines photos que nous publions aujourd’hui dans Le Journal de Montréal sont particulièrement dures et difficiles à regarder. Nous en sommes bien conscients, mais nous avons décidé de les publier afin de montrer toute l’horreur et la violence d’une guerre. Nous considérons que c’est notre rôle de montrer la réalité que vit la population de l’Ukraine, même si elle est choquante. La très grande partie de nos lecteurs sont des adultes et sont bien informés. Nous recommandons tout de même aux parents de ne pas laisser leurs enfants les regarder seuls et sans explications.

Dany Doucet

Rédacteur en chef