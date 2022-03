Laval et Longueuil, unies pour l’habitation

Après l’avoir promis en campagne électorale, les maires de Laval et de Longueuil tiendront un sommet cet automne pour discuter de la problématique de l’habitation et trouver des pistes de solution.

«L’idée vient d’un constat, qu’on a une augmentation fulgurante des prix de l’habitation. Maintenant, c’est tout le monde qui est touché par ça», indique Stéphane Boyer, qui y voit une «urgence d’agir».

Le trentenaire entame depuis l’automne son premier mandat en tant que maire de Laval, après avoir siégé pendant huit ans en tant que conseiller municipal.

Jeudi, il rencontrait dans un café de la Rive-Sud, Catherine Fournier, qui en est également à ses débuts en tant que mairesse de Longueuil. Les deux discutaient de cette promesse commune qu’ils avaient lancée ensemble en campagne électorale, d’organiser conjointement un Sommet sur l’habitation.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Leur objectif est de réunir tous les acteurs impliqués, tant au niveau politique, que communautaire et privé, afin de trouver des solutions «sortant des sentiers battus».

«On a encore l’occasion d’agir avant qu’il ne soit trop tard et qu’on se ramasse dans des situations comme on le voit en Ontario ou en Colombie-Britannique», estime Mme Fournier.

Elle-même dans la fin vingtaine, elle constate que ce sont des enjeux qui sont vécus dans son entourage et chez sa génération.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Vers le Sommet

C’est le 26 août prochain que se tiendra le Sommet, dans un lieu à Laval qui est encore à déterminer.

Avant d’y arriver, les deux élus comptent utiliser les prochains mois pour effectuer des consultations et rencontrer des experts, afin de pouvoir y présenter des solutions concrètes. L’idée étant de rassembler et d’inspirer les acteurs concernés autour de celles-ci.

M. Boyer prévient à ce propos qu’il ne souhaite pas «faire un show de boucane».

«Si on veut amener des changements structurants, il ne faut pas manquer notre coup. On ne veut pas que ce soit une journée où on fait juste présenter deux-trois conférenciers et que tout le monde rentre chez eux ensuite», illustre-t-il, pour expliquer sa démarche.

Ces solutions concrètes qu’ils souhaitent présenter restent néanmoins encore à définir. Les invitations ne sont pas encore officiellement envoyées, mais tous les acteurs concernés seront les bienvenus, assurent-ils.

«Le but, c’est de concerter tout le monde et que chacun s’engage à faire son bout de chemin pour atteindre [les objectifs]», indique Mme Fournier.

Elle estime à ce propos que la problématique ne concerne plus seulement la région métropolitaine du grand Montréal, mais tout le Québec.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Impliquer le privé

«Les gens du secteur privé aussi réalisent les difficultés à l’heure actuelle. Ils sont conscients de leurs responsabilités», indique Mme Fournier.

Pour les deux élus, il sera bien important de convaincre le secteur privé, qui est souvent réticent face aux interventions législatives.

«Si on veut avoir un impact, on doit trouver des solutions où tout le monde y trouve son compte», croit M. Boyer, qui estime qu’une idée imposée ne permettrait pas de rallier tous les acteurs et de faire en sorte qu’ils travaillent ensemble.

«La construction, ça prend du temps, rappelle Mme Fournier. C’est important qu’on s’engage le plus vite possible pour qu’il y ait un virage qui soit entrepris.»