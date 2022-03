Le Canada «déjà en guerre contre la Russie», selon une députée ukrainienne

Au neuvième jour de combat en Ukraine, une députée ukrainienne a demandé au Canada de continuer de se mobiliser pour son pays, d’autant plus qu’elle juge que les pays de l’OTAN sont déjà en guerre contre celui de Vladimir Poutine.

«N’ayez pas d’illusions, vous êtes déjà en guerre contre la Russie. Toutes les sanctions qui ont été imposées contre Poutine, vous avez déjà déclaré la guerre. Mais en vrai, ce n’est pas vous qui avez déclaré la guerre, c’est la Russie qui a déclaré la guerre au monde entier», a expliqué Lesia Vasylenko en entrevue vendredi à LCN.

Si elle a souligné que le président russe n’aura jamais assez de capacités militaires pour s’en prendre aux pays occidentaux, elle a rappelé que ce qui se passe dans son pays touche directement la communauté internationale, notamment depuis l’attaque d’une centrale nucléaire jeudi soir.

«Ça, ça peut être un vrai danger pour le monde entier. Si vous voulez rester sain et sauf n’importe où dans le monde, il est vraiment impératif que vous envoyiez des moyens pour garder le ciel de l’Ukraine», a-t-elle insisté.

Pour la députée de l’opposition, le Canada a déjà fait beaucoup en imposant des sanctions économiques et en envoyant des armes, mais il doit faire plus.

«On vous demande d’envoyer des forces aériennes pour sécuriser notre espace aérien, on vous demande de continuer à envoyer l’aide humanitaire et l’aide militaire en Ukraine pour qu’on puisse combattre cette agression russe», a déclaré Mme Vasylenko.

Elle a également suggéré d’arrêter d’acheter tout produit qui provient de la Russie. «Chaque dollar que vous dépensez sur ces produits, ça rentre dans l’économie russe, et cette économie-là ça travaille juste pour l’armée qui assassine aujourd’hui les Ukrainiens.»

«Nous nous battons pour qu’on ait un futur, pour que demain on puisse se réveiller et toujours être dans un pays libre et un pays indépendant», a-t-elle ajouté. «[Poutine] veut recréer un empire russe, un empire plus grand que l’Union soviétique, et il a besoin de l’Ukraine pour ça. [...] Si la Russie réussit à écraser l’Ukraine, ça va dire que la démocratie a perdu.»

