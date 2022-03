Un match à oublier pour l’Océanic

RIMOUSKI | Olivier Adam a bloqué 44 des 45 lancers de l’Océanic pour mener le Drakkar de Baie-Comeau à un gain de 5 à 1 vendredi à Rimouski, une deuxième victoire du Drakkar en 24 heures au Bas-Saint-Laurent et un sixième revers consécutif pour l’Océanic.

Andrew Belchamber a dirigé l’offensive du Drakkar avec un but et deux passes. Son compagnon de trio Félix Gagnon a récolté un but et une passe. La timide réplique de l’Océanic est venue de Xavier Cormier, en avantage numérique.

Photo Alexandre D’Astous

La première période fut excitante malgré la marque finale. Les deux gardiens ont eu à se signaler dans une période sans buts. L’Océanic n’a pas été en mesure de profiter d’une double supériorité numérique de près d’une minute.

Trois buts rapides

Le Drakkar a explosé avec trois buts en 1 minute 35 secondes en début de deuxième période, dont les deux premiers en 24 secondes. Andrew Belchamber (7e) a complété la manœuvre de Félix Gagnon, puis il a alimenté Gagnon dès la reprise de l’action. Une minute plus tard, Nathan Baril, le fils de l’humoriste Jean-François Baril a battu à son tour le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert.

Photo Alexandre D’Astous

Serge Beausoleil a alors pris un temps d’arrêt pour calmer les siens.

L’Océanic a attaqué, puis Xavier Cormier a réduit l’écart à deux buts avec son 16e de la saison, en s’emparant du retour de Ludovic Soucy en avantage numérique. Même si l’Océanic a dominé 19-10 dans les lancers en deuxième, Jacob Gaucher a redonné une priorité de trois buts aux visiteurs en fin de période.

Photo Alexandre D’Astous

Niks Fenenko a ajouté un 5e but pour le Drakkar en début de troisième période face à Patrik Hamrla, venu en relève à Gabriel Robert pour la troisième période. Robert a accordé quatre buts sur 21 lancers.

En bref

Serge Beausoleil saluait le retour au jeu plus rapide que prévu de Maël St-Denis qui devait rater entre 7 et 10 jours d’action. Par contre, il devait composer avec l’absence de Luka Verreault. Alexandre Lefebvre et Zachary Lessard étaient aussi sur la touche.

Mathis Aguilar est le joueur étudiant par excellence du mois de février chez l’Océanic.

Le défenseur de 17 ans poursuit sa 5e secondaire à l’Académie les Estacades. Mathys Poulin obtient le même honneur dans le camp du Drakkar.

L’Océanic tentera de retrouver le chemin de la victoire dimanche à Drummondville.

