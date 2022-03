Mauricie: des immeubles à logements construits en zone agricole

Quatre immeubles multilogements construits ces dernières années en zone agricole à Saint-Narcisse en Mauricie pourraient devoir être démolis.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) exige que l'emplacement soit remis en zone verte, ce qui ouvre la porte à la démolition pure et simple.

Cette décision fait fulminer le maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette. «Ce serait ridicule de penser démolir des multilogements alors qu'on est dans une pénurie de logements au Québec», proteste-t-il.

Selon lui, le territoire de Saint-Narcisse est déjà constitué à 98,6 % de superficie agricole. «Je ne pense pas qu'on vient amputer la zone agricole de façon sauvage et tout s'est fait de bonne foi et d'une façon continue et paisible pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui on refuse d'inclure ça à l'intérieur du périmètre urbain. Je trouve que c'est simplement aberrant», exprime-t-il.

La Municipalité Saint-Narcisse a également fait valoir le droit acquis puisque c'est une entreprise commerciale qui occupait auparavant le site.

La Municipalité a porté la cause en appel de sorte que c'est le statu quo qui prévaut jusqu'à nouvel ordre.

C'est une notaire qui avait remarqué l'anomalie au printemps 2021 et sonné l'alarme. Le maire fait d'ailleurs valoir qu'au fil des années, plusieurs professionnels, notaires et arpenteurs ont été actifs dans le dossier sans jamais déceler quoi que ce soit d'anormal.