Pêche blanche à La Baie: près d’un record

C'est une saison exceptionnelle pour la pêche aux poissons de fond qui se terminera dimanche à La Baie. L'activité a été si populaire que les responsables songent à ajouter des espaces l'an prochain.

L'hiver 2022 s’inscrit parmi l’une des trois meilleures saisons depuis 1998. Cette année, les amateurs étaient plus nombreux qu'à l'habitude sur les glaces de La Baie des Ha! Ha!,

La présence de plusieurs nouveaux pêcheurs a fait augmenter la participation en flèche. «Moi, je n'ai jamais vu autant de monde», a affirmé Rémi Aubin, président de Promotion pêche.

Au total, 1050 cabanes se sont installées cette année sur les deux sites. Et la pêche a été bonne. «C'est le retour du sébaste en fou, on a vu passer beaucoup de morue et du turbo», a confirmé M. Aubin.

«On voit qu'il y a vraiment une augmentation par rapport aux sébastes, c'est le fun parce que les gens sont capables de faire des touches, de repartir avec des poissons et des quotas», a expliqué Mélanie Davis, de Pêche Aventures Saguenay.

En plus des petites maisons, environ 300 installations temporaires étaient érigées. «La fin de semaine, la glace se remplissait», a affirmé le directeur général de Contact nature, Marc-André Galbrand.

Pour ceux qui voulaient louer des cabanes, il fallait se prendre d'avance. «Les fins de semaine, [il y avait] un taux d'occupation de 100 % et [durant la] semaine, 50 % et 70 %. C'est vraiment très bon», a confirmé M.Galbrand.

De plus, plusieurs amateurs proviennent de l'extérieur de la région. «C'est vraiment cool! C'est plus le fun qu'à Québec. C'est plus le fun de venir en famille», a exprimé un jeune pêcheur.

Remi Aubin a été surpris de voir plusieurs Ontariens cette année.

Comme la saison a été un franc succès, Contact nature aimerait agrandir la capacité d'accueil. «Cette année, on a déjà ajouté 100 terrains. Pour le poisson de fond, on est complet à 100 %. On va essayer d'analyser c'est quoi le max qu'on pourrait avoir», ajoute-t-il.