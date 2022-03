Prix de l’essence: attention à une nouvelle vague d’inflation

Propriétaire de voiture ou pas, tous les consommateurs paieront la hausse du prix de l’essence selon un travailleur de l’industrie du transport.

«Les compagnies de transports fonctionnent un peu comme les compagnies aériennes, donc s’il y a une augmentation drastique du prix de l’essence, la facture est refilée aux gens qui ont signé des contrats avec nous, donc ultimement c’est toujours le consommateur qui va payer», mentionne André Ducharme, porte-parole et directeur de la sécurité chez Trans-West.

Cette hausse pourrait nourrir l’inflation qui touche presque tous les secteurs depuis un an.

«C’est un peu une spirale inflationniste. On refile la facture aux fournisseurs qui la refile aux consommateurs, le consommateur, qu’est-ce qui fait? Il va voir son patron pour une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire, ça veut dire des coûts supplémentaires pour les entreprises», explique-t-il.

Pourtant, les compagnies de transport avaient déjà haussé leur prix dans la dernière année avec une augmentation de prix de l'essence.

«Les coûts ont augmenté énormément dans la dernière année. Cette hausse d'environ 25% peut représenter environ 1500$ de plus pour un voyage. On divise ça ensuite par le nombre de palettes et la facture est refilée aux consommateurs», dit-il.

