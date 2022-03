Saguenay: l’usine de l’entreprise Moulures SMDT reconstruite

L’usine de l’entreprise Moulures SMDT située dans l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, sera reconstruite sur un site différent un an après l’incendie qui a détruit le bâtiment principal.

Son propriétaire a ainsi pris la décision de relancer les affaires, mais sur un site différent. Il s’est récemment entendu avec Promotion Saguenay pour acquérir un terrain situé sur la rue de la Transformation, dans le parc industriel de La Baie.

«Je veux tourner la page et avancer», a-t-il indiqué en entrevue à TVA Nouvelles, lui qui a connu plusieurs litiges avec ses voisins et la Ville au cours des dernières années.

Il évalue son projet entre 2 et 4 millions $.

«J’ai une méchante belle équipe et de la relève», a-t-il admis. «Je n’étais pas capable de dire à ces gens-là que c’était fini. C’était contre mes principes. On ne veut pas perdre non plus nos clients, donc ce dont on a besoin présentement, c’est d’un petit délai pour mettre en place la nouvelle usine.»

Il prévoit de commencer la construction ce printemps, alors que l’architecte et l’arpenteur sont déjà au travail.

«On n’est pas là pour étirer le temps, au contraire, on a tous très très hâte d’avoir les nouvelles installations», a-t-il précisé.

Les délais de livraison parfois très longs avant d’obtenir de nouveaux équipements peuvent cependant poser problème.

Il espère relancer ses opérations dans la nouvelle usine en 2023, mais d’ici là, il doit poursuivre ses activités sur le site actuel de l’entreprise, située sur le chemin St-Louis, à proximité de nombreuses résidences.

«J’ai des contrats à respecter et on fait du sur mesure», a-t-il expliqué. «Je réfère des contrats à droite et à gauche à des partenaires. On en fait un peu ici dans les limites de ce qu’on peut faire. Ce n’est pas qu’on veut être illégal ou des mauvais voisins, mais laissez-moi le temps de déménager. Tout ce qu’on veut, c’est gagner notre vie.»

Le voisinage espère que le déménagement de l’entreprise lui permettra de retrouver une qualité de vie. Il se plaint depuis des années des inconvénients causés par les opérations de Moulures SMDT.

Des résidents du secteur rencontrés par TVA Nouvelles préfèrent attendre la concrétisation du projet avant de commenter.

