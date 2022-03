Séquestration et agression armée: Un suspect recherché à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) cherche à mettre la main au collet d’un homme de 42 ans visé par un mandat d’arrestation dans une affaire de séquestration, de menaces de mort et d’agression armée qui auraient eu lieu en situation de violences conjugales.

Le SPL a demandé vendredi l’aide de la population afin de retrouver Rodly Ulysse qui, pendant plusieurs mois l’an passé, aurait commis des actes violents envers sa conjointe.

«Le 14 décembre 2021, alors que les deux parties se trouvaient chez un membre de la famille du suspect, ce dernier aurait empêché la victime de quitter les lieux, l’assenant de coups et la blessant avec un objet de fortune», a précisé par communiqué le SPL.

Il aurait également proféré des menaces de mort et la victime aurait profité d’un moment d’inattention de ce dernier pour prendre la fuite et obtenir de l’aide.

Le quarantenaire a la peau noire, les yeux bruns et les cheveux bruns longs et en tresses. Il porte une barbe et une moustache courte. Il s'exprimerait en français.

Il pourrait se déplacer dans un véhicule appartenant à un proche selon la police, une Acura RDX 2009 gris portant la plaque d’immatriculation : W77 SWV.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Rodly Ulysse peut contacter le SPL au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 211215 029.