Speedy Artis, des Harlem Globetrotters, visite les jeunes du programme de basketball Red Rush

Speedy Artis, des célèbres Harlem Globetrotters, a rendu visite aux filles et garçons, âgés de 10 à 16 ans, du programme de basketball Red Rush dans le cadre de leur camp de basketball. Le programme de leadership Red Rush de la Communauté Montréal à Cœur a comme mission de garder les jeunes sur la bonne voie sur les plans athétique et académique.

Photos pierre-paul poulin

Speedy Artis, des Harlem Globetrotters, a enseigné aux jeunes ses meilleurs tours de passe-passe au grand plaisir de Neveyah Walher qui a pu faire rouler le ballon sur son doigt.

Speedy Artis, ici entouré de Denver Reid, Junée Germana et Kaya Striefler, a échangé sur le pouvoir des sports et la façon dont ceux-ci peuvent les aider à être la meilleure version d’eux-mêmes et à réussir dans la vie.

De plus en plus de jeunes suivent des cours spécialisés à l’Entrepôt du baseball à Repentigny. Le propriétaire, Éric Dostaler, est en compagnie des lanceurs Nicolas Belhumeur, des Orioles de Montréal Junior Élite, Nathan Ouellet, du Midget AA des Associés de Laval, Adam Meilleur, du Royal de Repentigny Junior Élite, et de Robert Fatal, le directeur technique.

Le célèbre Speedy Artis, des Harlem Globetrotters, est en compagnie de De’Dae Reid, Tevonn Walker, Owen Mercier, Chris Joseph, l’ancien joueur de la NBA, et Wayne Dawkins.

Le printemps cogne à nos portes, ce qui signifie le début des camps d’entraînement de plusieurs équipes du baseball mineur. Les jeunes du programme concentration baseball du Collège l’Assomption Anais Valiquette, Elizabeth Brazeau et Élizabeth Syvrais entourent leurs entraîneurs, Yourri Babin et Neftaly Severino-Cronier.

Michel Bergeron avait le sourire aux lèvres lorsque Samuelle Potvin, qui fait partie du Sports études nation-Marsouins de la Polyvalente Carrefour (Val-d’Or), lui a fait écouter la chanson Cole Caufield dont Bergie fait partie, du jeune et talentueux humoriste Danick Martineau.

Sylvie Bellemare, du Restaurant Donalda à Sainte-Adèle, qui est accompagnée de Sylvain Cormier, du Restaurant Maestro, à Saint-Sauveur, est très créative depuis la réouverture des restaurants. Le 26 mars prochain au Restaurant Donalda, on célébrera le jour de l’An.