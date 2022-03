Un dangereux prédateur reste en détention

Après 10 ans de pénitencier, un prédateur sexuel qui haïssait les femmes au point de violer de pures inconnues choisies au hasard est toujours trop dangereux pour retourner à l’air libre.

« Vous agressez sexuellement des femmes depuis 1975, la plupart du temps avec une arme après les avoir isolées. Il est prématuré d’envisager une mise en liberté », a récemment tranché la Commission des libérations conditionnelles du Canada, dans le dossier de Jean-Yves Migneault.

Migneault, 68 ans, fait partie des quelque 650 personnes au Canada ayant écopé d’une peine « à durée indéterminée ». Cette sentence, parmi les plus sévères au pays, est réservée aux pires criminels et équivaut quasiment à enfermer le délinquant et à jeter la clé.

Haine des femmes

Dans le cas de Migneault, il avait reçu cette étiquette peu enviable en 2012. Frustré à l’égard d’une femme, le prédateur a voulu s’en prendre à elle, sans y parvenir.

« Ne pouvant mettre votre plan à exécution, vous avez enlevé une femme inconnue dans le stationnement d’un supermarché, a dit la CLCC. Vous l’avez conduite dans un secteur isolé et vous l’avez agressée sexuellement sous la menace de l’arme. »

Le viol, sordide, a duré quatre heures.

Avant ce crime, Migneault en avait commis bien d’autres, notamment le viol d’une vendeuse de vêtements juste parce qu’elle portait une robe, ou encore deux femmes chez un fleuriste.

« Vous avez reconnu que vous avez longtemps détesté les femmes, que vous les voyiez comme étant responsables de tous vos malheurs », a noté la CLCC.

Malgré un début de détention houleux, Migneault semble toutefois avoir fait des efforts. Il se serait depuis responsabilisé, et semble s’impliquer dans différents programmes de réhabilitation.

Mais ces progrès ne sont pas encore suffisants pour assurer la sécurité du public, ont tranché les commissaires, qui lui ont donné rendez-vous en 2024 afin de réévaluer son dossier.