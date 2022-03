Yvon Deschamps prend sa retraite

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le célèbre humoriste Yvon Deschamps a annoncé prendre sa retraite et ferme sa page Facebook.

Sa fille confirme qu’il va très bien, mais qu’il souhaite prendre du temps pour lui avec sa famille.

Visiblement moins actif depuis les dernières années, Yvon Deschamps réalisait quand même quelques apparitions dans les émissions de fin de soirée ou dans des balados.

Fidèle à lui-même, M. Deschamps a ajouté une petite touche d'humour à la fin de son message sur Facebook.

«C'est déjà le moment de vous faire mes adieux. Quand les gens biens prennent leur retraite, ils se retirent sur leurs terres, arrosent leurs fleurs et écrivent leurs mémoires. Moi, je vais me retirer sur les terres de Judi, je vais la regarder arroser ses fleurs, mais je n'écrirai pas de mémoire parce que je n'en ai pas.»

M. Deschamps avait repoussé l’enregistrement du spectacle «Quand on aime on a toujours 20 ans» avec Louie Latraverse, Jean-Pierre Ferland et Clémence DesRochers en raison d’une vilaine chute en 2021.

Le spectacle a finalement été enregistré au mois de novembre de la même année.

