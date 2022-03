MARCIL, Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Marcil, survenu le 13 février 2022, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de madame Diane Audet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et plusieurs parents et amis. Il fut précédé par ses soeurs Antoinette, Cécile, Yvette, Lise et Monique, ses frères Maurice, Roger, Armand et Marcel.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mars 2022, de 14h à 17h et de 19h à 20h, à laUne cérémonie sera célébrée le même jour à 20h, en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Résidence du Faubourg et le CHSLD des Deux-Rives de Repentigny.