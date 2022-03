FORTIER, René



Après un long et courageux combat contre la maladie, René Fortier (ancien premier vice-président de la Banque Nationale) nous a quittés le 2 mars dernier.Sa compagne, Christine Gautrin, vous demande de l'accueillir dans votre mémoire et votre coeur.Il laisse dans le deuil ses enfants, Louise, Linda (Luc Daoust), Michèle, François (Sylvie Brunelle), Sylvain, ses petits-enfants Elisabeth et Laurence Daoust (Michel Goss), Nicola (Marie-Pier Lampron), Anthony Fortier-Blais et ses arrière-petits-enfants Logan et Clara.Sont aussi dans le deuil, les enfants de Christine, Nathalie Gautrin (Michael Dorell), Isabelle Gautrin et leurs enfants Yanna, Alexandra, Luis-Tomas et Anissa.Un hommage lui sera rendu, mercredi le 9 mars, à 11h, en l'église St-Jean-Baptiste au 309 rue Rachel Est, Montréal.Toute la famille tient à remercier le remarquable et attachant personnel du CHSLD Saint-Georges qui a aidé René à conserver sa volonté de vivre malgré les détestables maux du corps.Au lieu de fleurs, faire des dons SVP à la Croix-Rouge pour l'Ukraine et Haïti donnez.croixrouge.ca