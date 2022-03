ADAM, Lyette



Née à Chambly, le 11 août 1937, Lyette Adam est décédée le 30 décembre 2021 à l'âge de 84 ans.Épouse de Jean-Bernard Pearson et fille de feu Joseph Adam et feu Azilda Brosseau, elle laisse dans le deuil ses filles Chantal (Martin Barbeau) et Hélène (Bruno Hamelin), ses petits-enfants Gabriel (Jessie Cardinal), Catherine (Alexandre Guérin), Camille (Benjamin Lazure), Frédéric et Alexandra ainsi que ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs en plus de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 avril 2022 de 13h30 à 16h à:6500 BOUL COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC J3Y 8Z4