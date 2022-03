BOURGON née THUOT, Paule



À Saint-Jérôme, le 15 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Paule Thuot, épouse de feu Pierre Bourgon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Jacinthe (Sylvain Cadieux), Nathalie (Ernesto Bulgar Kindelan), Dominique, Stéphane (Isabelle Morin) et Eric (Josée Tremblay), ses dix petits-enfants et ses dix arrière-petits-enfants, son beau-frère Guy, ses belles-soeurs Pierrette et Denise, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 12 mars dès 10h, en l'église de Saint-Eustache, 123 rue Saint-Louis, suivi des funérailles à 11h.Votre présence en l'église doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.Madame Thuot Bourgon fut confiée au complexe funéraire :450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.