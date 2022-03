DESJARDINS, Ivan



À Saint-Jérôme, le 1er mars 2022, à l'âge de 92 ans est décédé M. Ivan Desjardins, conjoint de feu Mme Pierrette Clément, il était l'ami de feu Mme Pierrette Hayeur, la mère de ses 6 enfants.Il laisse dans le deuil ses enfants: Serge, Josée (Benoit), Ninon, Myriam (Jean), Nathalie, Stéphane (Nathalie), son beau-fils Sylvain (Christiane), ses 15 petits-enfants ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances pour le décès de Ivan Desjardins et de Pierrette Hayeur, le vendredi 22 avril 2022 de 18h à 21h suivi du samedi 23 avril 2022 de 10h à 14h au salon de la :Les funérailles auront lieu le samedi 23 avril 2022 à 14h en la Cathédrale de Saint-Jérôme, située au : 355, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer (cancer du poumon) ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.