LALANDE, Jacques



À Saint-Eustache, le 1er mars 2022 est décédé paisiblement à l'âge de 69 ans M. Jacques Lalande, fils de feu Cyrille Lalande et de feu Françoise Proulx.Né le 18 avril 1952 à Saint-Placide, il laisse dans le deuil sa soeur Marcelle (feu Louis Laframboise), ses frères : feu Claude (Lorraine Cardinal), Pierre (Francine St-Jacques), feu Rosaire (Hélène Labonté), Louis (Renée Leduc), Philippe (Diane Dumoulin) et feu Clément (Jacinthe Farmer), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mars de 11h à 14h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 14h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Libellule (pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle), à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache ou à la Fondation Soleil du centre d'hébergement Saint-Benoit.La famille tient à remercier de tout coeur la Résidence Manoir St-Gabriel ainsi que le personnel du troisième étage des soins palliatifs du Centre Hospitalier de Saint-Eustache pour les merveilleux soins attentionnés prodigués à Jacques.