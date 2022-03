POUPART, Jacqueline



À St-Eustache, le soir du 27 février 2022, nous a quittés cette merveilleuse femme de grande écoute et pleine de gentillesse.Elle était l'épouse de feu M. Jean Beauchamp et la fille de feu Mme Yvonne Desgroseillers et de feu M. Philibert Poupart.Elle manquera beaucoup à ses deux nièces Nicole (Marcel) et Lise (André).Nous tenons à remercier le personnel de la résidence des Cours du Moulin de St-Eustache pour l'avoir si bien entourée.Son corps sera incinéré et mis en terre au printemps au cimetière Repos St-François D'Assise (autrefois Cimetière de l'Est).